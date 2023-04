Bacoli avrà un nuovo percorso mozzafiato: la più lunga passeggiata tra mare e natura

Bacoli continua ad arricchirsi di scenari mozzafiato e ben presto si doterà di un nuovo punto panoramico, consentendo a cittadini e visitatori di addentrarsi in un lungo percorso naturalistico, rigorosamente vista mare, che andrà ad arricchire la pista ciclabile del Fusaro, come annunciato dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Bacoli avrà un nuovo percorso naturalistico al Fusaro

“E’ favolosa! Bacoli avrà un nuovo punto panoramico. Stiamo allestendo al nuova staccionata alla pista ciclabile del Fusaro, per vivere in sicurezza la passeggiata naturalistica più lunga della nostra città. Un cantiere atteso da troppo tempo, ma mai concluso. Adesso ci stiamo riuscendo” – ha annunciato il primo cittadino, pubblicando alcune foto sui social.

“Siamo al Cassone Borbonico, con sullo sfondo la Casina Vanvitelliana. Si trova a pochi passi dalla foce di Torregaveta. Presto sarà raggiungibile a piedi e in bici sia dal Parco Borbonico che dalla spiaggia Romana, sia dalla stazione del Fusaro che dal capolinea di Torregaveta”.

“Riconsegniamo alla comunità un luogo affascinante, storico, ma da decenni abbandonato, nel degrado. La nuova staccionata in legno è un incanto. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per questa ennesima opera pubblica che cambi il volto del nostro paese. Per i residenti, per i turisti. Insieme è tutto più semplice, un passo alla volta” – ha concluso.

Un’altra bellezza che si aggiunge al territorio partenopeo. Soltanto pochi mesi fa il Comune di Bacoli, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e SMA Campania, ha completato i lavori di pulizia e messa in sicurezza del sentiero del faro di Capo Miseno, uno dei percorsi più suggestivi della costa campana.

Si tratta di una delle attrazioni principali dei Campi Flegrei, una zona che si estende per circa 150 chilometri e permette ai visitatori di ammirare il faro di Capo Miseno, uno dei più antichi d’Italia, e di godere della vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Napoli.