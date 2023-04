Festa scudetto, a Napoli niente auto in strada: cumana e metro attive anche di notte

In vista della festa scudetto del Napoli, per domenica prossima, 30 aprile 2023, l’EAV ha prolungato l’orario delle corse sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla Metropolitana Piscinola Aversa che saranno attive fino a mezzanotte.

Festa scudetto Napoli, orario prolungato per cumana e metropolitana

Un provvedimento varato in occasione della partita Napoli-Salernitana, che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona alle 15:00, e della possibile vittoria matematica dello scudetto, vista l’ordinanza diramata dal Comune che dispone la chiusura al traffico auto nel centro della città. Pare che circoleranno soltanto mezzi su ferro, dunque il divieto sarebbe esteso anche agli autobus.

Per quanto riguarda le linee indicate, sarà possibile usufruire del servizio di trasporto fino a mezzanotte. Il prolungamento orario, tuttavia, verrà annullato entro le ore 17:30 se la vittoria matematica dello scudetto non sarà confermata dai risultati. Le stazioni di Montesanto (linee flegree) e di Piscinola (metropolitana) saranno chiuse alle ore 23.30 per consentire il deflusso dei passeggeri. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

“Domenica alle ore 13 il centro città sarà chiuso al traffico ed il trasporto sarà affidato alle Metropolitane (linea 1, Anm, Trenitalia e Piscinola Aversa Eav) ed alle linee Eav flegree Cumana e Circumflegrea, tutte aperte sino a mezzanotte (se lo scudetto sarà matematicamente conquistato alle ore 17)” – è il post del presidente EAV Umberto de Gregorio.

“Ai lavoratori del trasporto è richiesto un grande impegno. Serve responsabilità da parte di tutti ed in Prefettura è stato richiesto ed assicurato il presidio alle stazioni da parte delle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Che sia una festa all’insegna della allegria e della serenità”.