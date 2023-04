Napoli, l’ordinanza per la festa scudetto: vietati fuochi e alcol, metro tutta la notte

Il Comune di Napoli ha diramato una nuova ordinanza che entrerà in vigore nella giornata di domenica 30 aprile, in vista della possibile festa scudetto che esploderà in città a seguito del match degli azzurri contro la Salernitana, disponendo divieti di circolazione, di vendita di alcol e fuochi di artificio oltre al prolungamento dell’orario dei treni.

Napoli, l’ordinanza per la festa scudetto: i divieti e treni

Valutate le richieste pervenute, di concerto con Questura e Prefettura, è stato differito con inizio dalle ore 14 di domenica 30 aprile 2023 il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate con ordinanza del 27 aprile 2023. Di seguito l’elenco:

1. Area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;

2. Ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, Galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale) via Orazio.

La Linea 1 della metro e le Funicolari Centrale e di Montesanto rimarranno aperte per tutta la notte di domenica 30 aprile mentre le linee bus saranno in esercizio fino alle ore 14 di lunedì 1° maggio. Attive fino a mezzanotte anche le linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e la Metropolitana Piscinola Aversa.

Fino alle ore 14 di domenica i servizi di bus, linea 1 e funicolari saranno in servizio regolarmente. Dalle 14 in poi linea 1, funicolari centrale e Montesanto saranno aperte per tutta la notte, fino alle 6 dell’1 maggio. Per la tratta Piscinola-Dante ci saranno treni ogni 5,5 minuti.

In occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023 è istituito con ordinanza sindacale il divieto di vendita (con esclusione dei servizi al tavolo) di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli, nonché di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.