Dopo il pareggio tra Napoli e Salernitana la festa scudetto dovrà attendere ancora qualche giorno ma, dopo la delusione iniziale, il popolo partenopeo ha affrontato con ironia il mancato trionfo atteso per domenica, facendo diventare virale il video del comico Peppe Iodice.

Napoli, rinviata la festa scudetto: il video di Peppe Iodice

In un video diffuso sulle sue pagine social, il comico napoletano ha rincuorato i suoi concittadini, fingendosi portavoce del club partenopeo per spiegare il motivo del rinvio dei festeggiamenti: ironicamente ha sottolineato che un traguardo così importante non poteva essere celebrato con la pioggia.

“Il Napoli mi ha mandato un comunicato ufficiale. I festeggiamenti per lo scudetto sono stati interrotti perché è venuto a piovere. In quelle condizioni meteorologiche non si poteva fare la festa, non veniva bene con la pioggia miccia miccia. C’erano anche tanti bambini allo stadio, in giro per la città e s’impurpavano, dopo rimaneva questo ricordo di aver fatto una bella festa per poi ammalarsi il giorno dopo” – ha esordito.

“Siccome la società ci tiene molto ai giovani ha deciso di interrompere. A un certo punto il capitano Di Lorenzo ha guardato il cielo e ha detto ‘uagliù si sta ubriacando il tempo’. Meret ha fatto segno a Osimhen di allargare le gambe per far passare il pallone e quindi abbiamo interrotto i festeggiamenti”.

“Siccome il meteo da mercoledì a domenica si aggiusta malamente proprio, si infuocherà e viene proprio l’estate, si può procedere. Siccome la festa era venuta la più bella del mondo, faccio i complimenti alla mia città perché sei stata straordinaria, mi hai preso il cuore, ho pianto di gioia. Eravamo i più belli del mondo”.

“Prendiamola così, le prove sono andate straordinariamente bene. Da mercoledì a domenica festeggiamo ininterrottamente. Lunedì faccio anche il Peppy Night per una puntata speciale. Si può procedere, organizzatevi bene con il lavoro, il giorno dopo devono lavorare i tifosi di altre squadre perché noi teniamo da fare. Ci vediamo in questi giorni per Napoli, per le strade. Siamo fantastici”.