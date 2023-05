A seguito della partita tra Napoli e Salernitana, che ha decretato il rinvio dei festeggiamenti per gli azzurri, ormai a un passo dallo scudetto, il celebre quotidiano francese L’Equipe ha dedicato un articolo di incoraggiamento ai partenopei, esaltando la città e la squadra.

Napoli, il quotidiano francese L’Equipe sul rinvio dello scudetto

“In questo calcio sempre più standardizzato, il Napoli resta una formidabile eccezione, un patrimonio da preservare. Poche città possono vantare di avere un rapporto così carnale con la loro squadra di calcio. I napoletani hanno una capacità di festeggiare senza eguali“ – si legge nell’articolo.

“I tifosi partenopei non sono stati scontenti di avere un’altra occasione di festeggiare nei prossimi giorni. Domenica i cori sono ripresi rapidamente dopo la fine della partita e ci sono volute quasi due ore per svuotare le strade. Le prime gocce annunciate dalle previsioni meteo, sono calate da un cielo pesante. Era destino, Napoli, capitale del sole, non poteva celebrare questo titolo in un giorno di pioggia”.

Un vero e proprio inno a quella che viene definita la città del sole, patria dell’accoglienza, del calore, della gioia, dell’atmosfera di festa che ha letteralmente inebriato anche i tanti tifosi giunti in città per emozionarsi insieme al popolo.

Del resto, quello del Napoli, salvo alcune eccezioni, è un traguardo atteso un po’ in tutto il mondo: basti pensare che proprio a Parigi sono stati organizzati dei festeggiamenti per il trionfo degli azzurri, così come a New York, per non parlare dell’entusiasmo degli argentini per il successo della squadra di Diego Armando Maradona.

Il risultato finale della gara Napoli-Salernitana non ha scoraggiato neanche gli stessi napoletani: in perfetto stile partenopeo, hanno cercato di trovare il buono anche in una situazione sfavorevole, dicendosi pronti a prolungare i festeggiamenti, attendendo l’arrivo del sole.

Del resto l’aria di festa si respira in città ormai da mesi. Passeggiando per le strade di Napoli, prima ancora di domenica, già era impossibile non imbattersi in addobbi scenografici, canzoni e cori improvvisati, allestimenti geniali e un’atmosfera di gioia pronta ad incantare cittadini e visitatori anche nei prossimi giorni.