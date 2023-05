VIDEO/ “Abbiamo un sogno nel cuore”: le suore cantano e ballano per il Napoli campione

Sta facendo il giro del web il video delle suore Francescane della Beata Velotti di Casoria che, in un clima di festa, intonano l’inno del Napoli, accompagnando il canto con chitarre e tamburi.

Il video delle suore di Casoria che cantano per il Napoli

“Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione” – questo il celebre ritornello degli azzurri ripreso dalle suore che già nei giorni scorsi hanno addobbato l’istituto con bandiere e striscioni del Napoli.

Un trionfo tanto atteso dai partenopei che ha finito per coinvolgere proprio tutti, spingendo le suore a fare il tifo per la squadra, tra canti, balli e addobbi. In poco tempo, il filmato ha fatto il giro delle piattaforme social, da Tik Tok a Facebook, inondando le bacheche dei partenopei del gioioso canto.

Una grande festa che potrebbe raggiungere il suo culmine proprio questa sera, in vista del match contro l’Udinese: al Napoli basta un solo punto per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia. Dopo il rinvio dei festeggiamenti, a seguito del pareggio con la Salernitana, e la vittoria della Lazio durante la partita contro il Sassuolo, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo, rincorrendo ancora una volta quel sogno atteso ormai da oltre 30 anni dal popolo.

In molti seguiranno la gara direttamente dalla Dacia Arena: sono circa 13 mila i partenopei in trasferta, pronti a seguire il Napoli direttamente dagli spalti dello stadio. Quelli rimasti in città, invece, potranno seguire il match direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona, aperto in maniera eccezionale per l’occasione, che manderà in diretta la partita attraverso i 2 maxischermi già presenti e gli altri 8 installati proprio nella giornata di ieri.

L’entusiasmo è alle stelle, l’emozione continua ad inondare la città e i festeggiamenti, già in corso da settimane, sono pronti ad esplodere per dare vita alla gioia incontenibile dei napoletani.