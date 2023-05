Maxischermi allo stadio Maradona per Udinese-Napoli, biglietti a 5 euro: dove comprarli

Partirà oggi la vendita dei biglietti per assistere alla partita Udinese-Napoli, in programma per giovedì 4 maggio 2023 alle 20:45, direttamente dallo stadio al costo simbolico di 5 euro: di seguito la guida su quando e dove acquistare il ticket per accedere al Maradona e seguire il match, che potrebbe assicurare lo scudetto agli azzurri, attraverso i maxischermi allestiti per l’occasione.

Biglietti Udinese-Napoli allo stadio Maradona: dove acquistare

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, insieme al primo cittadino, ha annunciato l’apertura straordinaria dello stadio partenopeo nel corso della partita che si giocherà giovedì a Udine. Al Maradona sarà possibile seguire le sorti degli azzurri attraverso dei maxi-schermi, in totale 10: oltre ai 2 esistenti ne saranno installati altri 8.

Ciò per dare l’opportunità ai tifosi napoletani di gioire tutti insieme, in caso di quella vittoria che sancirebbe la conquista dell’agognato scudetto, quasi con i calciatori in campo, seppur a distanza di chilometri. L’intero ricavato, poi, sarà devoluto in beneficenza.

Il biglietto avrà un costo di 5 euro per tutti, indipendentemente dal settore scelto. All’iniziativa sarà accompagnato anche un prolungamento degli orari dei trasporti pubblici, come già successo per la scorsa domenica, con l’entrata in vigore di un piano traffico che vieterà nuovamente la circolazione ad auto e moto.

La vendita dei biglietti sarà aperta a partire da oggi, 2 maggio, con le consuete modalità. Molto probabilmente già nel pomeriggio saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone e, come già annunciato in conferenza dal sindaco, sarà data precedenza agli abbonati. A partire dalle 18:00 dovrebbe poi partire la vendita libera per tutti i tifosi, anche non abbonati.

Nel resto della città, a quanto si apprende, non saranno installati altri schermi, per motivi di sicurezza. Ora non resta che attendere il match di domani, tra Lazio e Sassuolo, determinante per le sorti degli azzurri e poi quello di giovedì che si disputerà ad Udine.