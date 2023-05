Festa scudetto a Napoli, verso nuovo stop alle auto da domani: il piano

Il Comune di Napoli si appresta a varare un nuovo piano traffico tra il 3 e il 4 maggio, con divieti alla circolazione, in vista della possibile festa scudetto che potrebbe esplodere in città. Potrebbe essere riproposto lo stesso provvedimento entrato in vigore la scorsa domenica, in occasione del match contro la Salernitana che, al contrario di quanto sperato, ha rimandato il sogno partenopeo.

Napoli, nuovo piano traffico del 3 e 4 maggio per la possibile festa scudetto

Un gol a fine partita, segnato da Dia, ha interrotto (ma solo momentaneamente) l’entusiasmo dei partenopei. La grande festa esplosa sin dalle prime ore del mattino di domenica è stata soltanto rinviata, necessitando di un nuovo piano per la viabilità da seguire nei prossimi giorni.

Il questore Alessandro Giuliano, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe chiesto al sindaco e al prefetto di adottare alcuni provvedimenti già a partire da domani, 3 maggio. La partita tra Lazio e Sassuolo, infatti, potrebbe essere decisiva per le sorti della squadra azzurra. In caso di esito sfavorevole bisognerà attendere il match di giovedì tra Napoli e Udinese.

In entrambi i giorni, dunque, dovrebbe essere nuovamente riattivata la maxi area pedonale nel centro cittadino, impedendo l’accesso ad auto e moto. Potrebbe essere ripristinata nella serata di domani, a partire dalle 20:30, prolungandosi per tutta la giornata di giovedì ma le fasce orarie saranno adattate in base agli esiti delle partite.

Oltre ai divieti di circolazione sarà reintrodotto anche lo stop alla vendita di bevande in lattina e bottiglie di vetro, fuochi d’artificio e petardi. Quasi sicuramente sarà ripristinato anche il divieto di fermata e di sosta a 300 metri dai pronto soccorso degli ospedali. Nelle prossime ore il piano sarà definito e reso noto con apposita ordinanza, firmata dal primo cittadino.