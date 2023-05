VIDEO/ Napoli da brividi: emozioni e gioia incontenibile dei tifosi prima della partita

Manca ormai pochissimo alla partita Udinese-Napoli e i partenopei, ormai a un passo dallo scudetto, hanno già dato inizio alla grande festa in vista del match decisivo.

Udinese-Napoli, partenopei a un passo dallo scudetto: è festa

Da via Toledo a piazza Plebiscito passando per i Quartieri Spagnoli: in ogni angolo di Napoli si respira aria di festa, proprio come successo la scorsa domenica. Un clima di gioia che invade il centro cittadino e le periferie ormai da settimane, coinvolgendo persino i tanti turisti giunti in città per prendere parte ai festeggiamenti.

Dal pomeriggio di oggi la folla si è radunata fuori allo stadio Diego Armando Maradona, aperto in via eccezionale per consentire alla platea di assistere alla gara attraverso i maxischermi installati per l’occasione. Proprio davanti al celebre murale di Maradona, i cittadini hanno intonato cori festosi, sventolando le bandiere, tutti uniti in una sola voce.

“E se ne va, la capolista se ne va” – urlano, ormai certi che quel sogno tanto atteso da oltre 30 anni è sempre più vicino. Agli uomini di Spalletti basterà non perdere la gara, anche solo un pareggio decreterebbe la squadra campione d’Italia.

Tanti sono i tifosi che hanno raggiunto Udine per supportare gli azzurri in campo: sono oltre 13 mila quelli che presenzieranno al match direttamente dalla Dacia Arena. In caso di vittoria, finalmente avrà inizio la vera e propria festa: allo stadio Maradona è previsto lo spettacolo di fuochi d’artificio e giochi di luce. Per il resto, il programma delle celebrazioni resta top secret.