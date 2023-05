Udinese-Napoli, spettacolo allo stadio: dj set e lettura formazioni di Decibel Bellini

In occasione della partita Udinese-Napoli che potrebbe consegnare l’agognato scudetto agli azzurri, ci sarà Decibel Bellini, lo speaker ufficiale del club partenopeo, ad aprire la serata con dj-set e lettura della formazione. Ad anticiparlo è La Repubblica.

Udinese-Napoli, dj-set e formazioni di Decibel Bellini

Dopo il pareggio con la Salernitana e la vittoria della Lazio, quella di questa sera contro l’Udinese è la partita decisiva per il Napoli che potrebbe finalmente guadagnarsi il titolo di campione d’Italia. Un traguardo tanto importante che non potrebbe non essere annunciato dalla voce del celebre speaker napoletano.

Proprio lui che, la scorsa domenica, prima ancora del fischio d’inizio ha dato voce all’emozione di un intero popolo, scoppiando in lacrime davanti ai microfoni di Dazn: “Sono senza voce per tanti motivi, è un sogno. Parlo ed ho i brividi. Tanti anni di stadio, pioggia, freddo”.

Ha accompagnato una stagione indimenticabile e anche questa sera sarà lui a leggere la formazione azzurra dopo aver avviato lo show di inizio gara. Intervistato dal Tg1 ha detto: “Ci abbiamo creduto tutti. In me c’è sempre prima un po’ il tifoso però un istante dopo c’è lo speaker”.

“Ad ogni gol vorrei abbracciare qualcuno ma mi devo concentrare per capire chi ha fatto gol, a che minuto. Perderò i freni al minuto 90 della partita in cui saremo campioni. Quando arriva lo scudetto io ci sarò, sarò pronto a dire forza Napoli sempre”.

Non resta altro che attendere la gara decisiva di questa sera tra il Napoli e l’Udinese. Oltre 13 mila tifosi saranno presenti direttamente alla Dacia Arena per seguire la squadra in campo. Tanti altri resteranno in città e seguiranno il match direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona, aperto eccezionalmente per l’occasione. Sono già stati installati i nuovi 8 maxischermi che, aggiunti ai 2 già esistenti, consentiranno alla platea di seguire la partita e, probabilmente, assistere all’atteso trionfo.