Udinese-Napoli, le probabili formazioni. Alla Dacia Arena la carica dei 13mila per il Sogno

Questa sera il Calcio Napoli scenderà in campo contro l’Udinese alle 20,45 per il posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A. Dopo l’agevole vittoria della Lazio contro il Sassuolo di ieri sera, gli azzurri avranno oggi la possibilità di vincere il tanto atteso terzo Scudetto.

Agli uomini di Luciano Spalletti basterà non perdere questa sera alla Dacia Arena per laurearsi Campioni d’Italia. La squadra sarà seguita da 13mila tifosi che di fatto occuperanno metà dei posti disponibili nell’impianto. Una vera e propria marea partenopea pronta ad esplodere di gioia e a celebrare i propri beniamini.

Domenica 7 maggio alle 18 la festa si sposterà allo Stadio Maradona: per Napoli-Fiorentina è già previsto il tutto esaurito.

Il tecnico di Certaldo avrà tutti a disposizione eccetto Mario Rui e Politano infortunati, che però hanno preso ugualmente parte alla trasferta friulana per partecipare con il gruppo alla storica festa.

Gli azzurri scenderanno in campo con il consolidato 4-3-3 che ha regalato vittorie e spettacolo fin dalla prima giornata di campionato. Meret difenderà i pali, Di Lorenzo e Olivera occuperanno le fasce laterali, mentre Kim e Rrahmani comanderanno la difesa. A centrocampo i tre titolatissimi Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen sarà affiancato dal funambolo georgiano Khvicha Kvaratskhelia e dal Chucky Lozano.

L’Udinese giocherà invece con un 3-5-1-1. Quattro le defezioni per Sottil: si tratta di Deulofeu, Ebosse, Pafundi e Success. In avanti il solo Nestorovski, con Pereyra, Udogie, Lovric, Samardzic e Walace in mediana.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Beto.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Lovric, Success, Udogie.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Mario Rui, Politano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Kim, Osimhen.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Valeriani-Garzelli.

Quarto uomo: Colombo.

Var: Doveri.

Ass. Var: Paganessi.