Maxischermi, fuochi e giochi di luce al Maradona: cosa succederà se vince il Napoli

Manca sempre meno al match Udinese-Napoli che potrebbe consegnare agli azzurri lo scudetto già questa sera, facendo esplodere una vera e propria festa allo stadio Diego Armando Maradona, tra maxischermi e fuochi d’artificio.

Udinese-Napoli: se gli azzurri vincono lo scudetto festa allo stadio Maradona

Gli azzurri disputeranno la gara decisiva contro l’Udinese alla Dacia Arena ma, pur non giocando in casa, lo stadio Maradona sarà ugualmente aperto, in via eccezionale, per consentire ai tifosi di seguire la partita direttamente dagli spalti, attraverso dei maxischermi installati per l’occasione.

Non è stato reso noto il programma dei festeggiamenti che seguirebbero l’eventuale vittoria del Napoli ma, stando alle prime indiscrezioni, fornite da La Repubblica, il trionfo, subito dopo il fischio finale, dovrebbe essere celebrato con uno spettacolo di fuochi d’artificio e giochi di luce.

Non mancherà l’emozionante annuncio della formazione azzurra di Decibel Bellini, lo speaker ufficiale del Napoli che proprio la scorsa domenica è scoppiato in lacrime per quel sogno atteso ormai da 30 anni. Il match sarà preceduto dal suo dj set e anche stavolta sarà lui ad annunciare i nomi dei calciatori pronti a scendere in campo.

Decibel Bellini in lacrime: “E’ un sogno”

Dopo il pareggio con la Salernitana e la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, non resta altro che attendere la gara di questa sera, tra Napoli e Udinese. Al club partenopeo manca un solo punto per conquistare il titolo di campione d’Italia: basterebbe anche solo un pareggio per conquistare lo scudetto.

Intanto oltre 13 mila tifosi partenopei hanno raggiunto Udine per assistere al match direttamente dagli spalti della Dacia Arena, incitando i propri beniamini, ormai a un passo dal traguardo.