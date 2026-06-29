Entra in casa e tenta di violentare la vicina mentre i figli dormono: orrore nel Napoletano

Attimi di panico a Procida, nel Napoletano, dove un uomo avrebbe tentato di violentare una donna di 36 anni, sua vicina di casa, introducendosi di notte nella sua abitazione.

Procida, tenta di violentare una donna in casa: arrestato

Un tentativo di abuso consumato nella notte quando, intorno alle 4:00, la donna, sola in casa – con i figli che dormono in camera e il compagno uscito da poco – avrebbe sentito una voce proveniente dalla sua cucina.

La 36enne si sarebbe alzata per controllare cosa stesse succedendo, ritrovandosi poi davanti il suo vicino di casa intento a frugare nei cassetti. Spaventata gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo ma lui con tono aggressivo avrebbe obbligato la vittima a preparare il caffè.

La 36enne, terrorizzata ma con la ferma volontà di proteggere i suoi bambini, si sarebbe voltata di spalle per preparare la caffettiera e proprio in quel momento l’uomo la avrebbe afferrata per provare ad avere un approccio fisico.

Dopo una breve colluttazione, la donna sarebbe riuscita a sottrarsi all’uomo, spingendolo fuori casa con tutte le sue forze. Lui, un 34enne, sarebbe scappato mentre la vittima avrebbe allertato il compagno che, dopo aver ricostruito quanto accaduto, avvalendosi anche del sistema di videosorveglianza, avrebbe provveduto ad allertare il 112.

In pochi minuti, i carabinieri della stazione di Procida hanno raggiunto l’abitazione della donna, per poi bussare a casa del 34enne. Entrati nell’appartamento, hanno ritrovato sul tavolo 15 euro e un pacchetto di sigarette appena rubati a casa della vittima.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per reati di violenza di genere, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e furto. La donna, ancora spaventata, ha dichiarato ai militari che quanto accaduto è la punta dell’iceberg di una serie di episodi avvenuti anche se l’uomo non si era mai spinto a tanto e per questo motivo aveva preferito non denunciare.