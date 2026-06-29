Schianto tra auto a Napoli, c’è una vittima: un uomo è morto dopo l’arrivo in ospedale

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Napoli, in via Stadera, dove ha perso la vita un uomo che si trovava alla guida della sua auto.

Napoli, incidente in via Stadera: è morto un uomo

Il sinistro si è consumato nel tratto di strada che collega Casoria a Napoli. Stando a quanto ricostruito, intorno alle ore 6:30, una Fiat 600 condotta da un uomo di 72 anni, stava percorrendo via Stadera in direzione Napoli. All’altezza del civico 62, per cause attualmente in corso di accertamento, il veicolo è entrato in collisione con una Fiat Panda, guidata un giovane di 19 anni.

L’impatto, rivelatosi di notevole entità, ha coinvolto la parte anteriore della Fiat Panda e la fiancata laterale sinistra della Fiat 600, presumibilmente impegnata in una manovra di inversione di marcia. A seguito del violento scontro, il conducente 72enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Il 19enne alla guida della Fiat Panda è stato invece sottoposto agli accertamenti urgenti di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e droga). Nei suoi confronti si è provveduto all’immediato ritiro della patente di guida. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli del personale della U.O. San Lorenzo, coadiuvati dai colleghi del Reparto Infortunistica Stradale, per effettuare i rilievi tecnici necessari.

La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico. Al fine di ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità del drammatico evento, gli inquirenti stanno provvedendo all’acquisizione e all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.