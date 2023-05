FOTO/ Spettacolo a Napoli, lo stadio Maradona è più bello che mai: è tutto azzurro

Il Napoli è in campo alla Dacia Arena ma il cuore della squadra partenopea è allo stadio Diego Armando Maradona che, per l’occasione si è colorato di azzurro, presentandosi più bello che mai: sono migliaia i tifosi che hanno affollato gli spalti per assistere, attraverso i maxischermi installati, al match decisivo per il traguardo scudetto.

Napoli, lo stadio Maradona è tutto azzurro per il traguardo scudetto

Le immagini diffuse sui social sono spettacolari: pur senza gli azzurri in campo, i partenopei hanno dato vita ad un’atmosfera di festa, facendo sentire il proprio calore alla squadra, seppur a chilometri di distanza. Tra bandiere, striscioni e fumo, lo stadio si è letteralmente colorato di azzurro e attende, con ansia mista a gioia, la fine della partita.

Dopo il primo gol dell’Udinese, il Napoli è in rimonta, grazie alla rete di Victor Osimhen. Anche allo stadio di Udine spiccano i colori della squadra azzurra, avvolta dal calore dei tifosi in trasferta, pronti a gioire del vicino trionfo della loro squadra del cuore.

Basterà anche il solo pareggio per decretare la realizzazione del sogno: il Napoli sarebbe automaticamente proclamato campione d’Italia. Ora non resta che attendere il termine del match per dare inizio ai veri e propri festeggiamenti.

Stando a quanto emerso, proprio allo stadio Maradona, in caso di vittoria degli azzurri, darà il via ad uno spettacolo di fuochi d’artificio e giochi di colori. Intanto, già dalle prime ore del pomeriggio, la festa è esplosa per le strade del centro cittadino, ormai vestite a festa da settimane.