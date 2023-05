VIDEO/ Napoli campione, da Milano a Parigi e New York: è festa in tutto il mondo

Qualcosa di incredibile ed inspiegabile è successo ieri, al termine della partita Udinese-Napoli, che ha decretato la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri: è bastato il fischio finale per dare inizio alla grande festa che, da Udine e dallo stadio Diego Armando Maradona, si è estesa al resto d’Italia e non solo, avvolgendo il mondo intero di azzurro, fino a raggiungere le grandi capitali come Parigi, Barcellona e New York.

Il Napoli vince lo scudetto, dall’Italia al resto del mondo: è festa ovunque

Un clima di gioia che dal centro partenopeo si è esteso a macchia d’olio da Sud a Nord, passando per Milano ed altre grandi città italiane, fino ad oltrepassare i confini nazionali, toccando Londra, Monaco di Baviera, Parigi, Barcellona, Madrid, Melbourne colorando di azzurro persino la Grande Mela.

Il Duomo di Milano è stato invaso dai tifosi che, sventolando bandiere e striscioni, hanno intonato canti e cori di gioia. Sono tanti i video circolati sul web che mostrano una piazza letteralmente dipinta di blu, invasa da un’orda di tifosi, con il cuore diviso tra Udine e Napoli.

Tanti i tifosi che sono scesi in piazza Castello, a Torino, per celebrare il traguardo partenopeo, così come a Genova e in quasi tutte le grandi città d’Italia. Una grande festa che è esplosa proprio ovunque, coinvolgendo letteralmente il mondo intero.

Mettono quasi i brividi le immagini diffuse dal Napoli Club Parigi che immortalano le strade francesi, gremite di persone con maglie e bandiere azzurre. Saltellano sorridono e si abbracciano commossi urlando: “Sono pazzo di te”.

Anche il centro di Barcellona si è riempito di tifosi in festa. Negli Stati Uniti, in tanti si sono riuniti al Napoli Club Manhattan per seguire tutti insieme la partita, ricreando quasi un’atmosfera partenopea, intonando tutti insieme, a fine partita: “We are the champions”.

Immagini che immortalano un trionfo atteso da troppo tempo e che si pone quasi come la rivincita di un’intera città. E’ lo scudetto di tutti: di chi vive Napoli, di chi l’ha lasciata con la tristezza nel cuore, di chi la ama e la difende, di chi ne è rimasto incantato, di chi avrà per sempre scolpita nel cuore la data del 4 maggio 2023.