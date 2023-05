Oggi la Supplica alla Madonna di Pompei, si prega per chi soffre: come vederla in TV

Avrà inizio alle 10:30 di oggi, 8 maggio, la Santa Messa al Pontificio Santuario di Pompei che precederà la Supplica alla Madonna del Rosario, celebrata a mezzogiorno in punto, e trasmessa anche in televisione: di seguito la guida su dove vederla.

Santuario di Pompei, Supplica alla Madonna del Rosario: dove vederla

Sia la Messa che la Supplica saranno presiedute dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale italiana. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva da Canale 21, la tv campana che da sempre segue gli eventi più importanti del Santuario, e da Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale che dedicherà all’evento ulteriori collegamenti da Pompei, con interviste e servizi dedicati alla Supplica.

TV2000 è visibile al canale 55 del digitale terrestre (frequenza 746 MHz), al canale 140 con il decoder di Sky oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat al numero 18 del telecomando. Inoltre, dalle 9:40, su Rai 1, nel corso della trasmissione Uno Mattina, ci sarà l’intervento del Cardinale Matteo Zuppi che parlerà della Supplica.

“A Pompei, sarà elevata la tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario, in quel Santuario che il Beato Bartolo Longo volle dedicare alla pace. In questo mese di maggio preghiamo il Rosario chiedendo alla Vergine Santa il dono della pace, in particolare per la martoriata Ucraina. Possano i responsabili delle Nazioni ascoltare il desiderio della gente che soffre e vuole la pace” – ha detto ieri Papa Francesco, al termine della preghiera del Regina Coeli, unendosi spiritualmente ai fedeli che tra poche ore reciteranno la Supplica in piazza Bartolo Longo.

Le celebrazioni proseguiranno per tutto il mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria, tra messe e preghiere celebrate al Pontificio Santuario di Pompei. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 20 maggio quando, alle 20, nel Piazzale San Giovanni XXIII, si reciterà il santo Rosario che animerà la Fiaccolata per la Pace Universale. I fedeli attraverseranno il cortile interno del Santuario per giungere in piazza Bartolo Longo e fare ingresso in Basilica dove, come tradizione, si svolgerà il rito della Chiusura del Quadro.

Il testo della Supplica alla Madonna di Pompei