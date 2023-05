Carlo III incoronato anche a Napoli: è il Re del presepe con la corona e lo scettro

Con l’incoronazione ufficiale di Carlo III come nuovo Re d’Inghilterra non poteva mancare l’omaggio da Napoli, e precisamente da San Gregorio Armeno, con la realizzazione di una statuina dedicata, ad opera del maestro Genny Di Virgilio, già piazzata sul presepe.

Carlo III incoronato, l’omaggio da Napoli: il Re è sul presepe

“Vi presento Re Carlo incoronato sul presepe Di Virgilio. Lavora sodo, in silenzio, e lascia che sia il tuo successo a far rumore” – è il messaggio diffuso sui social dall’artista che ha diffuso lo scatto della nuova statuina realizzata per l’occasione.

Re Carlo è stato riprodotto dal maestro presepiale con la divisa reale, la grande corona sul capo e lo scettro tra le mani. Era stato sempre lui a farsi portavoce del cordoglio del popolo napoletano, a poche ore dalla scomparsa della Regina Elisabetta, con diverse statuine che ritraevano la defunta sovrana nei suoi coloratissimi outfit.

Quella della Regina era stata addirittura una delle creazioni più vendute nel 2022, come raccontato dallo stesso Di Virgilio, insieme a quelle raffiguranti la nuova Premier, Giorgia Meloni. Adesso, in occasione dell’incoronazione, ritorna il richiamo all’Inghilterra che, stavolta, sul presepe napoletano si presenta con il nuovo monarca.

Del resto, lo stesso Re, pare apprezzare l’artigianalità napoletana. Pochi mesi fa, era stato avvistato tra le campagne della Gran Bretagna, nella contea di Norfolk, mentre passeggiava nella tenuta di Sandringham tenendo tra le mani un ombrello realizzato dal partenopeo Mario Talarico.

Per lui, l’artigiano napoletano aveva riservato un modello esclusivo, raccontando: “Ci hanno informato che ora siamo fornitori del re d’Inghilterra. Per re Carlo III abbiamo realizzato tre ombrelli. Due hanno il manico di vero corno e il bastone in legno di limone di Sorrento, mentre l’altro è particolarmente prezioso. Infatti, è stato ricavato da un unico pezzo di bambù, un ombrello che mai nessuno ha realizzato in quel modo”.