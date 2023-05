A Napoli apre il primo 12oz del Sud: il negozio che serve caffè e bevande in 30 secondi

Ha aperto a Napoli, nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi, il primo 12oz del Sud: la popolare catena di caffè e bevande a base di latte, concepite principalmente per il consumo in movimento, ha inaugurato il suo 25esimo punto vendita, grazie alla collaborazione di Grandi Stazioni Retail.

A Napoli Garibaldi apre 12oz: l’innovativo negozio di caffè e bevande

Grazie al nuovo coffee shop, da oggi anche nella stazione centrale di Napoli sarà possibile prendere al volo la propria bevanda preferita, in cup monouso, grazie all’inimitabile velocità di servizio che contraddistingue il concept 12oz. Qui la tecnologia delle macchine, unitamente alla semplicità delle operations, permette di servire la maggior parte delle bevande presenti nel menù in meno di 30 secondi.

In questo modo anche i viaggiatori potranno prendere un bicchiere in maniera rapida, sorseggiandone il contenuto in tutta tranquillità, a bordo del treno o della metro. Nella location partenopea 12oz vuole puntare soprattutto sui giovani con proposte innovative e adatte alle esigenze del target.

“Quest’apertura è strategica perché di fatto rappresenta il nostro approdo nel Sud Italia. Siamo consapevoli di offrire un modello dirompente rispetto alla cultura locale del caffè, ma il mercato è in continua evoluzione. Anche qui i giovani sono in contatto costante con i trend globali, grazie ai social conoscono la vita e le abitudini dei coetanei che vivono dall’altra parte del mondo e vogliono sentirsi parte di quest’ultimo” – ha dichiarato David Nathaniel, fondatore e CEO di 12oz.

Non solo caffè: cosa vende 12oz

12oz è la caffetteria 2.0 che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di bere il caffé: in movimento. Si parla, infatti, di street coffee da portare con sé per dare il via ad una frenetica giornata in città o per partire alla volta di un lungo viaggio.

Nello store è possibile acquistare le classiche bevande calde, dal caffè macchiato a quello americano fino al cappuccino, ma anche quelle fredde, ideali per le giornate estive. Anche i smoothies e succhi più svariati, a base di vera frutta, vengono serviti in meno di 30 secondi. Non manca una vasta range di tè, sia caldi che freddi.

Per i più golosi ci sono gli Ozy: basta scegliere la propria bevanda preferita (a base di latte, cappuccino o frutta) ed arricchirla con panna, creme e topping preferiti. Ad accompagnare lo street coffee c’è poi un’ampia selezione di dolci in stile americano ma anche una selezione di bagel e panini perfetti per una pausa pranzo leggera e dinamica.