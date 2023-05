Lo scudetto si celebra anche nei cieli: aereo disegna una N enorme nel Golfo di Napoli

Lo scudetto del Napoli viene celebrato anche nei cieli: sta facendo il giro del web lo scatto di una particolare rotta tracciata da un aereo che ha letteralmente disegnato sopra le nuvole il logo degli azzurri. L’immagine è stata diffusa su Twitter da flightradar24, la piattaforma online che traccia tutti i voli.

Scudetto del Napoli in cielo: la rotta azzurra di un aereo

L’aereo, un Tecnam P-2008JC, stando a quanto riportato dal sito web, sarebbe decollato da Capua alle 15:02 di ieri, 9 maggio 2023, atterrando alle 16:40 dopo aver riprodotto un enorme N all’interno di un cerchio, proprio come nel logo del Calcio Napoli.

Un modo per omaggiare il trionfo degli azzurri che, dopo ben 33 anni di attesa, hanno conquistato il tanto atteso scudetto, facendo esplodere di gioia ed entusiasmo l’intera città di Napoli. Subito dopo la vittoria in campo contro la Fiorentina, i calciatori sono stati celebrati dal popolo con una grande festa all’interno dello stadio Diego Armando Maradona, tra fuochi d’artificio e ospiti speciali.

I festeggiamenti erano partiti già settimane prima, con la città vestita a festa, ma con la vittoria matematica del campionato non hanno fatto altro che moltiplicarsi in ogni parte della città e, stavolta, sono esplosi persino nei cieli. Il velivolo che ha tracciato il logo azzurro fa parte della Tecnam Flight Academy, organizzazione addestrativa nata nel 2018 come divisione della Costruzioni Aeronautiche Tecnam, approvata dall’EASA e dall’ENAC, con sede a Napoli e base a Capua.

“Sembra che qualcuno abbia trovato un modo molto speciale per festeggiare lo scudetto del Napoli” – è il tweet diffuso da flightradar24, accompagnato dalla foto che sta balzando sulle bacheche dei tifosi azzurri. Il logo è stato riprodotto proprio all’interno del Golfo di Napoli per esaltare non solo la squadra ma anche la città che continua a collezionare successi, non solo in ambito calcistico.