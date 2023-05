Mariarosaria torna a casa: è salva la bimba operata grazie al grande cuore dei napoletani

La piccola Mariarosaria, la bambina napoletana di 7 anni operata a Boston per un delicato intervento al cuore, finalmente domani tornerà a casa, nella sua Castellammare di Stabia. L’operazione salvavita è stata resa possibile dal grande cuore dei cittadini partenopei che in poco tempo, attraverso una raccolta fondi, hanno raggiunto la somma necessaria che ha consentito alla bimba e ai suoi familiari di partire, per dare inizio ad una nuova vita. A renderlo noto è Rai News.

Mariarosaria, affetta da una malformazione cardiaca congenita si è sottoposta ad un complicato intervento negli Stati Uniti, l’unica speranza per poter riprendere in mano la sua vita. Il tutto grazie al contributo di tante persone che si sono mobilitate per garantire alla bambina e alla sua famiglia quella serenità economica necessaria per raggiungere Boston e viverci per un periodo così lungo.

L’operazione è riuscita perfettamente e le condizioni della piccola sono migliorate sempre più. Dopo oltre 40 giorni dall’intervento, ora Mariarosaria è pronta a rimettersi in viaggio con la gioia sul volto e soprattutto nel cuore: domani è previsto il suo arrivo a Castellammare.

Al suo rientro sarà comunque seguita da diversi medici che si sono tenuti in stretto contatto con i colleghi americani che hanno seguito la bambina. Si conclude così, con un lieto fine, la storia di dolore di una famiglia che non ha smesso mai di ringraziare la cittadinanza per la generosità e la solidarietà dimostrata.

“Stiamo provando emozioni uniche che non riusciamo a esprimervi, sembra un sogno tutto ciò. In Italia proseguiranno controlli periodici in stretto contatto con l’equipe cardiologica seguita dal dottor Gerard Marx e successive visite cardiologiche qui a Boston. Grazie ancora a tutti voi. Un sogno che è diventato realtà” – è l’ultimo messaggio dei genitori di Mariarosaria.