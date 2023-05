Napoli in TV, lo show di Massimo Ranieri sulla Rai con tanti ospiti: quando andrà in onda

Napoli torna ancora una volta in TV e stavolta lo fa con un figlio d’arte d’eccezione: Massimo Ranieri approda su Rai 1 con il suo show Tutti i sogni ancora in Volo che andrà in onda in prima serata venerdì 26 maggio alle ore 21.30. Un secondo appuntamento è poi previsto per la serata del 2 giugno 2023.

Massimo Ranieri su Rai 1 con il programma Tutti i sogni ancora in Volo

Lo spettacolo prende il titolo dal libro di Massimo Ranieri che ha dato vita anche ad un disco e uno spettacolo teatrale. Per l’artista rappresenta un modo per aprirsi al pubblico, condividendo momenti di vita felici ma anche meno felici, tra delusioni e amori finiti.

Un posto d’eccezione spetta, ovviamente, alla musica. Non solo quella di Ranieri ma anche dei numerosi ospiti che lo affiancheranno in questa magica avventura: tra i probabili nomi spiccano quelli di Gianni Morandi, Diodato, Tiziano Ferro e tanti altri.

Ad accompagnarlo nella conduzione ci sarà, invece, la modella e attrice Rocio Munoz Morales, nonché compagna di Raoul Bova. L’intera serata sarà allietata dalle dolci note della prestigiosa orchestra e dalle sorprendenti performance del corpo di ballo.

Massimo Ranieri, insieme a grandi artisti e personaggi noti del mondo dello spettacolo, celebrerà la bellezza del nostro Paese e del nostro popolo, dando vita ad uno straordinario show. Si tratta di un programma scritto dal cantante napoletano con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini. E’ prodotto in collaborazione con Ballandi per la regia di Duccio Forzano.

“Tutte le volte che metto piede su un palcoscenico sembra sempre la prima volta. Il cuore batte all’impazzata, la saliva si azzera e mi commuove sapere che il pubblico è lì con me per condividere la forza della musica e delle parole. Ma questa volta in questo studio l’emozione è ancora più forte. L’orchestra suonerà, le luci si accenderanno e con me ci sarà la mia meravigliosa amica Rocio Munoz Morales. Questa è la mia storia, fatta di sogni realizzati e tanti che sono ancora in volo” – è il commento di Ranieri nel video, trasmesso dalla Rai, che annuncia la messa in onda del programma.