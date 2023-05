Quando fare una visita ortopedica? Secondo OrtoItaliana, in questi casi

In alcuni casi particolari, una visita ortopedica è essenziale per assicurarsi della salute del proprio apparato muscolo-scheletrico. Sebbene queste visite debbano essere di routine, in alcuni casi specifici si rivelano preziose e fanno la differenza. OrtoItaliana segnala i casi in cui le visite ortopediche sono consigliate, così come quelli in cui un accorgimento e il ricorso a specifici strumenti possono migliorare la qualità della vita.

Chi è il medico ortopedico?

L’ortopedia è quella branca della medicina che si occupa dell’apparato muscolo-scheletrico. Inizialmente, l’ortopedico curava le eventuali deformità del corpo dei bambini: poi è passato a operare anche nel campo degli adulti. Le sue conoscenze spaziano dunque in tutti i principali aspetti dell’anatomia umana, da tendini e cartilagini a ossa, articolazioni e muscoli. Data l’importanza di questo medico, si capisce che qualsiasi problema a mani, piedi, ossa, colonna vertebrale e articolazioni possa essergli affidato senza esitazione.

Visita ortopedica: quando farla?

In alcuni casi specifici, l’operato dell’ortopedico si rivela fondamentale. OrtoItaliana, azienda leader nel settore dell’ortopedia online in Italia, spiega quali. Tra questi, si distinguono senza ombra di dubbio i casi di artrite e artrosi, che sono tra i casi più comuni di infiammazione alle articolazioni. Non sono da meno l’osteoporosi e sindromi quali il tunnel carpale, senza trascurare le conseguenze di problemi alla colonna vertebrale o di tumori alle ossa, siano essi maligni o benigni.

Nei casi più comuni, l’ortopedico può affrontare fratture, lussazioni e distorsioni di varia natura, come quelle in seguito a infortuni e incidenti. Infine, l’ortopedico interviene in casi di discopatie e tendinopatie, così come in caso di rottura di legamenti e deformità più o meno pronunciate. Quando si manifesta uno di questi casi, unitamente a sintomi specifici che possono impedire lo svolgimento delle normali azioni quotidiane, soprattutto se dopo un trauma o un infortunio di qualsiasi tipo, la visita ortopedica è fortemente consigliata. Dolori o instabilità provati durante i movimenti più semplici sono un ulteriore campanello di allarme cui prestare attenzione, prima che il problema si radicalizzi.

Tempi di recupero più rapidi

Oggi la collaborazione tra ortopedici e fisioterapisti ha ridotto moltissimo i tempi di recupero successivi a infortuni e danni di varia natura. Inoltre, la maggiore diffusione, anche online come sul sito stesso di OrtoItaliana, di apparecchi e strumenti ortopedici garantisce una più rapida ripresa e una più precisa tutela di tutti quei casi in cui si è rivelato importante un intervento, e non solo. Nei casi di impianti di protesi o di ricostruzione di legamenti, ad esempio, il ruolo del fisioterapista può rivelarsi prezioso per il recupero del paziente e per la mobilità delle sue articolazioni.

Il tutto trova oggi un valido supporto in quegli articoli, disponibili in rete, che aiutano la convalescenza: dai letti articolati ai deambulatori, passando per le più aggiornate sedie a rotelle e gli scooter elettrici, ogni cosa trova ormai spazio nelle case degli italiani che ne hanno bisogno per una difficoltà muscolare o scheletrica. Affidarsi a professionisti del settore, in casi eccezionali o periodicamente, in base ai propri sintomi e alle proprie necessità, può decisamente migliorare la qualità della vita dei pazienti.