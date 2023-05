L’attore inglese Ray Stevenson è morto all’età di 59 anni all’ospedale Rizzoli di Ischia: si trovava sull’isola napoletana per girare il film Cassino a Ischia ma proprio lì sarebbe stato colpito da un malore. A renderlo noto è SkyTg 24.

Morto l’attore Ray Stevenson: malore sul set a Ischia

Stando a quanto si apprende, Stevenson era arrivato sull’isola verde, nel bel mezzo del Golfo di Napoli, alcuni giorni fa per prendere parte alle riprese del nuovo film diretto da Frank Ciota. Lo scorso sabato sarebbe stato colpito da un malore che avrebbe reso necessario il ricovero presso la struttura ospedaliera.

Le sue condizioni, apparse fin da subito complicate, si sarebbero particolarmente aggravate questa mattina, fino a decretarne il decesso, tra lo sconforto generale. L’attore avrebbe compiuto 59 anni il tra pochi giorni, il 25 maggio.

Chi è Ray Stevenson

George Raymond “Ray” Stevenson (Lisburn, 25 maggio 1964 – Lacco Ameno, 22 maggio 2023) è stato un attore britannico. E’ noto soprattutto per aver interpretato Tito Pullo nella serie televisiva Roma prodotta da Rai/BBC/HBO, e per aver dato il volto al personaggio dei fumetti Frank Castle in Punisher – Zona di guerra.

Dal 1997 al 2005 è stato sposato con l’attrice Ruth Gemmell. Dal 2005 è legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta sul set della serie Roma. I due hanno avuto tre figli, Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).

Ha recitato in numerosi film come Thor, Final Scor, Accident Man, Codice Genesi, I tre moschettieri, Divergent. Ha preso parte anche a diverse serie televisive come Walking the Dead, Vikings, La legge di Murphy, I medici – Nel nome della famiglia.