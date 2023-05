Pepe Reina è stato avvistato a Napoli. Secondo indiscrezioni rilasciate dal Corriere del Mezzogiorno, l’ex portiere dei partenopei avrebbe passeggiato nelle ultime ore per le vie del quartiere Posillipo, chiedendo addirittura informazioni ad una nota agenzia immobiliare della zona circa eventuali appartamenti disponibili.

Alla luce dello storico legame tra Reina e Rafa Benitez, uno dei nomi tra i più caldi di quelli che circolano nelle ultime ore nell’ambiente Calcio Napoli, la sua visita partenopea potrebbe essere stata pilotata dallo stesso tecnico.

Reina avvistato a Posillipo in cerca di una casa, sarà nello staff di Benitez?

I due spagnoli potrebbero collaborare nella prossima gestione tecnica del Napoli: Reina potrebbe infatti avere un ruolo attivo nello staff di Benitez, presumibilmente come preparatore dei portieri o addirittura come vice allenatore.

Il lavoro di Rafa Benitez da allenatore del Napoli è stato fondamentale nel processo di internazionalizzazione del club. Anche nel corso delle ultime settimane gli è stato riconosciuto il giusto valore: parte dello Scudetto arrivato quest’anno e più in generale della consapevolezza che si respira adesso nel club di poter competere ad alti livelli, è sicuramente da attribuire al suo lavoro.

Sotto la sua gestione arrivarono giocatori del calibro di Higuain, Raul Albiol e Callejon dal Real Madrid, oltre allo stesso Pepe Reina. Il Napoli nei suoi anni di gestione ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed è stato eliminato in semifinale di Europa League dal famigerato gol in fuorigioco del Dnipro, che ha contribuito ad accelerare il processo di introduzione del sistema VAR.

Il ricongiungimento tra Benitez e gli azzurri potrebbe rappresentare la chiusura di un cerchio per il tecnico spagnolo, che non ha mai nascosto il suo legame con la città. Dal canto suo il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre mostrato riconoscenza nei confronti del lavoro fatto dal mister spagnolo, ed è uno dei pochi con cui è rimasto in ottimi rapporti.