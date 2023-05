La fidanzata lo lascia e lui tenta il suicidio in autostrada a 27 anni: salvato a Napoli

Napoli – Si è conclusa con un lieto fine la storia di un ragazzo di 27 anni che, lasciato dalla fidanzata, aveva deciso di farla finita tentando il suicidio: voleva buttarsi giù dal cavalcavia dell’autostrada ma in suo soccorso sono giunti alcuni agenti della polizia stradale che gli hanno salvato la vita.

Napoli, ragazzo lasciato tenta il suicidio: salvato dalla polizia

Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti della Polstrada di Napoli Nord, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato la sagoma di una persona aggrappata alla rete di recinzione di un cavalcavia al chilometro 752 dell’A1. Tempestivamente hanno scavalcato la rete per raggiungere l’uomo che, tuttavia, gli intimava di non avvicinarsi.

Nel corso della conversazione avrebbe rivelato loro di volersi togliere la vita perché la fidanzata lo aveva lasciato. I poliziotti hanno cominciato a parlare con lui per convincerlo a ragionare ma senza successo, richiedendo nel frattempo personale aggiuntivo in supporto.

Non riuscendo a dissuadere il giovane, sono così entrati in azione: mentre uno di loro proseguiva la conversazione, un altro lo ha trascinato al sicuro afferrandolo dalle spalle. L’uomo, residente in provincia di Napoli, è stato accompagnato negli uffici della polizia e poi trasferito in ospedale. Una tragedia evitata grazie all’intervento della pattuglia che ha avvertito prontamente il pericolo riuscendo poi a gestire al meglio la delicata situazione.

Si può sempre chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo si deve chiedere aiuto, esternare le proprie difficoltà, parlandone con i propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.