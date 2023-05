Mare da sogno a Napoli, parte la navetta da Posillipo a Marechiaro: orari e fermate

Napoli – Sta per arrivare l’estate e anche quest’anno è tornata in servizio la navetta ANM della linea 622 per collegare Capo Posillipo a Marechiaro: l’azienda ne ha annunciato l’attivazione comunicando gli orari e le fermate effettuate.

Navetta ANM da Posillipo a Marechiaro: orari e fermate

Si tratta di una minibus da circa 40 posti che è entrato in servizio il 27 maggio, prestando servizio anche per la giornata del 28, e che ritornerà attivo dal 2 al 4 giugno 2023. Sarà, poi, garantito tutti i giorni dal 10 giugno al 10 settembre.

Le corse copriranno l’intero arco della giornata, con bus in partenza ogni 30 minuti dal mattino fino a sera: il primo parte alle ore 8:00, l’ultimo alle ore 20:00. La navetta parte da Capo Posillipo (stazionamento) e giunge a Marechiaro passando per discesa Coroglio, quindi torna allo stazionamento percorrendo lo stesso tragitto. Un mezzo comodo ed efficiente per raggiungere le splendide località napoletane dalle acque cristalline.

Di seguito gli orari e il percorso resi noti dall’ANM:

Anm informa che con l’attivazione della ZTL Marechiaro, nei giorni 27 e 28 maggio, 2, 3 e 4 giugno e nel periodo dal 10/6/23 al 10/9/23 è attivata la linea 622 sul seguente percorso:

• Capo Posillipo – discesa Coroglio – Marechiaro e ritorno

La linea è in servizio dalle ore 08:00 e alle ore 20:00 con frequenza di 30 minuti.

Gli stessi orari saranno osservati sia nei giorni feriali che festivi, compreso il weekend. Un servizio utile all’intera cittadinanza considerata l’attivazione del varco della ZTL Marechiaro che, fino a settembre, vieterà la discesa al mare di veicoli e motocicli secondo modalità diverse a seconda del periodo, dei giorni e degli orari.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al contact center di ANM al numero verde 800 639525 o contattare l’azienda attraverso i profili social Facebook e Twitter @anmnapoli, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00.