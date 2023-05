Mennella, prima intervista da sindaco: “Domani subito al lavoro per Torre. Ricominciamo”

Luigi Mennella ha vinto il ballottaggio delle elezioni comunali di Torre del Greco e ai microfoni di Vesuvio Live ha rilasciato la sua prima intervista da sindaco, ringraziando la popolazione e rinnovando le promesse fatte nel corso della campagna elettorale.

Luigi Mennella sindaco di Torre del Greco: l’intervista

Il vincitore delle elezioni, che ha trionfato al ballottaggio battendo l’avversario Ciro Borriello, già da domani sarà al lavoro per concretizzare quegli obiettivi contenuti nel suo programma elettorale: “Sono uno che si assume gli impegni e quando li scrive li mantiene. Adesso lavoriamo per quello che abbiamo scritto e per la città di Torre del Greco”.

“Dal primo giorno che abbiamo cominciato a costruire questa coalizione c’è questo entusiasmo, è stato un viaggio durato 3/4 mesi e mi stanno chiedendo se il mese prossimo ci possiamo inventare un’elezione per stare di nuovo tutti insieme. Scherzi a parte, sono persone fantastiche”.

“Tutti insieme abbiamo veramente creduto in quello che possa essere il cambiamento di questa città. Abbiamo fatto tutto in modo spontaneo, a differenza magari di chi costruisce le coalizioni inventandosi già assessorati e cose del genere. Una cultura che a noi non appartiene, ci siamo mossi con la consapevolezza di fare cose belle per la città“.

Sui rapporti con la controparte: “Non ho avuto modo di sentire il mio avversario, sto con la mia gente, la mia città. Poi avremo modo anche di confrontarci con l’altra parte, magari faremo davvero quel confronto e sarà molto più sereno”.

A chi, invece, non lo ha preferito esprimendo voti a suo sfavore ha detto: “Io voglio essere il sindaco di tutta la città di Torre del Greco, credo che tutti i cittadini meritino di essere seguiti in qualche modo. Dobbiamo guardare avanti tutti insieme nel bene della collettività, per il bene di questa bella città”.

“Dietro di me c’è questo stemma fantastico, c’è scritto ‘post fata resurgo’ e tutti noi sappiamo cosa significa. Ecco, da questo ‘post fata resurgo’ ricominciamo. Non sono stanco per niente, domani mattina sarò subito al lavoro. Io non mi stanco, sono uno che nella vita ha sempre lavorato e dunque sono allenato. Ho fatto sia lavoro fisico che intellettuale, sono abituato. Mi preme ribadire che quando dico le cose è perché le faccio“.