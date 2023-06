Antonacci incantato dal pubblico partenopeo, D’Alessio: “Ora sei napoletano per sempre”

E’ in onda su Rai 1 Gigi Uno Come Te – Ancora Insieme, il concerto di Gigi D’Alessio che, a distanza di un anno, torna nella sua piazza del Plebiscito, portando ancora una volta Napoli in TV, accompagnato da diversi artisti di fama nazionale: tra questi Biagio Antonacci, il celebre cantautore milanese che ha aperto lo spettacolo godendosi il caloroso pubblico partenopeo.

Biagio Antonacci allo show di Gigi D’Alessio: “Che roba incredibile”

“Biagio, ora sei un vero napoletano per sempre” – queste le parole di Gigi D’Alessio che saluta Biagio Antonacci, ringraziandolo per aver dato inizio allo show. “Me lo auguro” – ha risposto l’artista, dichiarando pubblicamente il suo amore per la città.

Insieme, D’Alessio e Antonacci hanno dato voce ad alcuni dei loro più grandi successi, emozionando il pubblico partenopeo. “E’ infinito, che roba incredibile. Vorrei far sentire oltre al cuore anche la passione di Napoli” – ha detto Antonacci.

Ha poi abbracciato il collega e salutato il pubblico prima di lasciare il palco tra gli applausi della platea in una piazza del Plebiscito più illuminata che mai. Il protagonista della serata ha poi continuato lo show, pronto ad annunciare i nomi di tutti gli altri artisti che hanno deciso di affiancarlo in questo grande spettacolo partenopeo.