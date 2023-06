Giuliano Sangiorgi pazzo dei napoletani: “Voi l’inizio e la fine di ogni festa più grande”

E’ in onda su Rai 1 Gigi Uno Come Te – Ancora Insieme, il concerto di Gigi D’Alessio che, a distanza di un anno, torna nella sua piazza del Plebiscito, portando ancora una volta Napoli in TV: al suo fianco, tra i tanti ospiti dello show, anche Giuliano Sangiorgi, il celebre cantautore di Nardò, star dei Negramaro.

Concerto di Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi incanta Napoli

Ha emozionato il pubblico partenopeo intonando, insieme a D’Alessio, il brano Tu si’ na cosa grande e ha dichiarato pubblicamente di essere innamorato della città di Napoli: “Io impazzisco quando sono qui. Con i Negramaro già da Roma in giù sentiamo di essere a casa. A Napoli, poi, inizia la grande festa. Qui siete l’inizio e la fine di ogni festa più grande“.

Poco prima, era stato Max Pezzali ad affiancare il protagonista della serata, cimentandosi in divertenti lezioni di napoletano. Ammettendo di non conoscere bene la lingua partenopea è stato messo ugualmente alla prova da Gigi D’Alessio che gli ha chiesto di pronunciare alcuni dei più popolari detti napoletani.

“E figli so’ piezz’ ‘e core, questo è sacrosanto. Adda passà ‘a nuttata diceva Eduardo De Filippo. Per dire non preoccuparti? Diciamo stai senza pensieri” – ha risposto l’artista originario di Pavia, sorprendendo D’Alessio e divertendo la platea.