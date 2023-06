Elodie da brividi, canta in napoletano e ringrazia Napoli: “Sei generosa e accogliente”

E’ in onda su Rai 1 Gigi Uno Come Te – Ancora Insieme, il concerto di Gigi D’Alessio che, a distanza di un anno, torna nella sua piazza del Plebiscito, portando ancora una volta Napoli in TV: tra gli ospiti giunti sul palco partenopeo c’è Elodie che ha incantato il pubblico cantando in napoletano.

Al concerto di Gigi D’Alessio c’è Elodie: canta in napoletano e ringrazia Napoli

La celebre artista romana ha regalato una performance da brividi, sulle note del brano Una magica storia d’amore, accompagnata da Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo l’ha annunciata come “la regina” e accogliendola sul palco ha detto: “C’è un feeling speciale tra Elodie e questa città”.

Rivolgendosi a lei, poi, le ha chiesto: “Chiudi gli occhi, dimmi le prime tre cose che ti vengono in mente pensando a Napoli”. Elodie, con l’emozione sul volto, ha risposto: “Sicuramente la generosità, la Napoli accogliente, calda. Mi viene in mente il Vesuvio, la pizza”.

“Dovete sapere che questa ragazza, quando l’ho contattata per lo spettacolo, mi chiedeva ‘Gigi, posso cantare anche questa canzone con te?’. A tal punto che proposi a lei di fare lo spettacolo e chiamarmi come ospite. Mi ha detto espressamente di voler cantare le mie canzoni“ – ha raccontato D’Alessio.

“Grazie Gigi, Grazie Napoli” – ha concluso Elodie, salutando il protagonista della serata e il caloroso pubblico napoletano. Poco prima di lei a ringraziare Napoli e la platea partenopea era stato il celebre cantautore milanese Biagio Antonacci.