Armani pazzo di Napoli: “Arrivai da Milano, ne rimasi ipnotizzato. Una città senza eguali”

In tribuna al Maradona, Giorgio Armani ha preso parte alla grande festa scudetto esplosa nella serata di ieri all’interno dello stadio partenopeo, celebrando il Calcio Napoli e la città, orgoglioso per aver dato il suo nome alle maglie che calciatori e staff indossano sul campo.

Giorgio Armani alla festa scudetto: “Napoli non ha eguali”

“La specifica di questa collaborazione nasce forse dal fatto che in pochi luoghi come a Napoli il calcio è parte della cultura cittadina. In termini di abbigliamento, tecnico e non, quanto ho creato non differisce da altre collaborazioni ma in termini di dialogo con la città e i suoi abitanti è unica” – dice nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, parlando dei prodotti EA7 realizzati per la squadra azzurra.

“L’emozione di una vittoria sportiva è elettrizzante, unisce: io la condivido con i napoletani. Ricordo la mia prima visita in città, arrivando da Milano fui inizialmente sconvolto dal caos per poi rimanerne ipnotizzato. Davvero Napoli è una città senza eguali“ – ha continuato.

Infine, alcune anticipazioni sulla maglia azzurra del prossimo anno che, come confermato da Armani, avrà quasi certamente un richiamo alla vittoria del terzo scudetto, atteso da oltre 30 anni: “Sicuramente avrà il tricolore sul petto”.

Una maglia che racchiude il successo di una squadra, il sogno di un popolo che ieri ha invaso le strade cittadine indossandola con orgoglio. Con i festeggiamenti ufficiali si chiude, così, un cerchio attorno a quel Napoli campione d’Italia che finalmente è stato incoronato davanti agli occhi di tutti, in diretta su Rai 2 e su Dazn, nelle piazze del Napoletano gremite di persone che hanno assistito con emozione, attraverso i maxischermi installati, alla premiazione della squadra.