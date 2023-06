Tra gli ospiti che hanno preso parte alla grande festa scudetto del Napoli, Emma Marrone è quella che ha regalato una delle performance più emozionanti: annunciata dal conduttore Stefano De Martino, ha interpretato con passione la Napule è di Pino Daniele. Non sono mancate voci sui presunti cattivi rapporti tra la cantante e il ballerino, smentiti poi pubblicamente dalla diretta interessata.

Festa scudetto Napoli, Emma Marrone: “Nessun gelo con Stefano De Martino”

“E’ il momento della canzone che forse racconta meglio questa città, l’ha firmata Pino Daniele e stasera ce la canta Emma” – ha detto il conduttore invitando la Marrone sul palco. Emma ha ringraziato la città e ha incantato il pubblico con la sua esibizione in napoletano.

Terminata la canzone, non c’è stato alcun saluto, contatto né scambio di battute tra la cantante e De Martino, diversamente da quanto successo con gli altri ospiti. Molti hanno sottolineato che Emma sarebbe letteralmente “scappata” evitando l’ex collega di Amici.

Una scena che contrasterebbe con l’amicizia dichiarata da entrambi e non svanita con la fine della loro relazione d’amore. Del resto Emma, pochi giorni fa, in occasione della sua ospitata a Le Iene, si è mostrata sorridente in compagnia di Belen Rodriguez, la showgirl che ha sposato De Martino subito dopo la rottura con la cantante.

E’ stata proprio Emma ad intervenire, attraverso i social, per mettere a tacere i rumors. Innanzitutto ha commentato l’esperienza partenopea dicendo: “Buongiorno a tutti, ieri è stato meraviglioso, un’esperienza incredibile, un’energia stupenda”.

Quanto alla probabile “fuga” dal palco ha chiarito: “Mi dispiace solo che stamattina sto leggendo alcuni articoli che mi fanno abbastanza ridere. Mi dispiace perché in realtà non c’è stato nessun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50 mila persone straordinaria, sono tanto orgogliosa di lui. Avevo gli auricolari e non l’ho sentito nemmeno parlare dietro di me quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e per la quale sono veramente orgogliosa. State sereni, è tutto apposto. Baci”.