Emma, Stefano e Belen a Napoli: abbracci e pranzo tutti insieme dopo la festa scudetto

Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati avvistati insieme a Napoli: giunti in città per la grande festa scudetto, i tre si sarebbero radunati il giorno seguente per la pausa pranzo, mettendo a tacere le voci circolate sui presunti cattivi rapporti tra la cantante e l’ex fiamma.

Emma, Stefano De Martino e Belen insieme a Napoli

Stefano ed Emma sono stati due grandi protagonisti della festa ufficiale azzurra: lui ha condotto lo show andato in onda su Rai 2, lei ne ha preso parte incantando l’intera platea con la sua interpretazione di Napule è, celebre brano di Pino Daniele.

Non solo sul palco ma anche sui più svariati giornali e pagine social i due hanno avuto la meglio: in molti, infatti, hanno puntato l’attenzione sul comportamento di Emma che sarebbe letteralmente “scappata” dopo l’esibizione per non incrociare l’ex collega di Amici.

Terminata la canzone, infatti, tra i due non vi sarebbe stato alcun saluto né scambio di battute, diversamente da quanto successo con gli altri ospiti. Una scena che contrasterebbe con l’amicizia più volte dichiarata tra i due, non svanita dopo la fine della loro relazione.

A chiarire l’accaduto smontando le voci circolanti è stata la stessa Emma che, attraverso i social, ha spiegato: “Non c’è stato nessun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50 mila persone straordinaria, sono tanto orgogliosa di lui. Avevo gli auricolari e non l’ho sentito nemmeno parlare dietro di me quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e per la quale sono veramente orgogliosa”.

La sua versione sembra confermata anche da uno scatto diffuso dalla fanbase Instagram Brownie Ph che mostra la coppia De Martino – Rodriguez in compagnia della cantante salentina. Non solo Emma ha pranzato insieme ai coniugi e il piccolo Santiago ma nella foto si mostra sorridente, abbracciata a Belen.