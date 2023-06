Un incidente tra un’auto ed uno scooter è avvenuto questa mattina 7 giugno 2023 a Torre del Greco, nella centralissima e trafficata Via Vittorio Veneto, all’incrocio con Via Roma.

Incidente tra auto e scooter in Via Vittorio Veneto a Torre del Greco

Alle ore 10.20 circa un’auto guidata da una donna classe 1941 che proveniva da Via Roma, dal lato di Via Piscopia, mentre si accingeva a svoltare in Via Vittorio Veneto, ha incontrato sulla propria traiettoria di marcia uno scooter guidato da un uomo adulto, urtandolo e facendo cadere sul selciato il guidatore del ciclomotore.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei tanti cittadini torresi che affollavano le vie del centro nell’ora di punta e si sono precipitati per i primi soccorsi all’uomo sullo scooter che, disteso sull’asfalto, lamentava forti dolori alla schiena. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al presidio sanitario dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco.

Fortissimo lo spavento anche per l’anziana donna alla guida dell’auto, una Fiat Punto, che è stata anch’essa assistita per lo shock seguito all’impatto per la paura di aver causato ferite gravi all’uomo a terra. Fortunatamente, anche a causa del forte traffico veicolare del centro cittadino, nessuno dei due veicoli procedeva a velocità sostenuta e questo ha evitato probabilmente conseguenze peggiori.

Incidente, le dinamiche saranno chiarite dalle videocamere di sorveglianza

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Municipale che erano poco distanti da lì, ai quali si sono aggiunti altri agenti del comando guidato da Salvatore Visone ed una pattuglia della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi del caso e facilitato i soccorsi prima di provvedere a far scorrere il forte traffico che nel frattempo si era creato per l’incidente .

Stando ai primi rilievi ed alle testimonianze, lo scooter che proveniva dal tratto di Via Roma in salita, dal lato della Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo“, non avrebbe dato la precedenza alla vettura guidata dalla donna che proveniva da destra. Sulla zona sono però in funzione le telecamere di sorveglianza: l’analisi dei filmati da parte della Polizia Municipale potrà chiarire con maggiore esattezza la dinamica dell’accaduto.