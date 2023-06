Ecco la pizza surgelata de L’Antica Pizzeria Da Michele a Forcella. La pizza Margherita più celebre di Napoli, nonché più amata e apprezzata dai napoletani stessi, diventa anche surgelata per arrivare nei supermercati di tutte le principali insegne della grande distribuzione. Molti partenopei storceranno il naso, eppure dal tempio della pizza fanno sapere che si tratta di un “prodotto eccezionale” praticamente identico all’originale.

La pizza Margherita surgelata di Michele a Forcella

L’Antica Pizzeria Da Michele produce la pizza Margherita surgelata con la collaborazione di Roncadin, azienda di Meduno, in provincia di Pordenone in Friuli-Venezia Giulia.

Impasto realizzato con 5 ingredienti

L’impasto è realizzato impiegando solo 5 ingredienti. La pizza surgelata, dopo essere stata cotta nel forno a legna, viene avvolta in un film protettivo biocompostabile e confezionata in un pack in fibra vergine per poter mangiare la pizza direttamente nel cartone. La progettazione è durata oltre tre anni.

Roncadin sulla pizza surgelata di Michele: “Identica all’originale”

Dario Roncadin, amministratore delegato dell’omonima azienda, ha affermato che “Con un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione, gomito a gomito con il pizzaiolo de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, Antonio Falco, abbiamo reso adatta alla surgelazione la ricetta originale de l’Antica Pizzeria Da Michele, che vanta più di 150 anni di storia, rimasta inalterata nel tempo mentre si succedevano delle generazioni. Si tratta di un prodotto eccezionale, che mantiene tutte le caratteristiche dell’originale: una lista degli ingredienti cortissima (per l’impasto sono solo cinque), pomodoro e mozzarella che sono gli stessi utilizzati in pizzeria. Il procedimento inoltre prevede 24 ore di lievitazione, farcitura a mano e cottura in forno a legna su pietra lavica dell’Etna“.

Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, ha aggiunto: “Dal periodo della pandemia ci siamo a lungo interrogati su come rendere ‘eterna’ la nostra pizza, un prodotto che ha superato il tempo, le generazioni e che, dal nostro avo Michele a noi, è rimasta una certezza della famiglia Condurro. Da questo pensiero è nata l’idea del prodotto frozen, ma non uno qualsiasi, la nostra pizza, di cui garantiamo la migliore qualità possibile rispetto al tipo di supporto“.

Oltre tre di anni di ricerca per realizzare la pizza surgelata dell’Antica Pizzeria da Michele

La nuova pizza “L’Antica Pizzeria Da Michele” è il risultato di un’idea precisa e di un grande lavoro di sperimentazione, spiega Dario Roncadin: “Per prima cosa abbiamo lavorato sugli ingredienti: sono stati necessari oltre tre anni di ricerca e di test per trovare la formula perfetta. Importantissimo anche il packaging, che per valorizzare il prodotto è stato appunto sviluppato non solo per ricordare quello classico delle pizzerie, ma anche per dare la possibilità di gustarvi direttamente la pizza, senza bisogno di usare un piatto”.