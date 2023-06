Alena Seredova è a Napoli: l’addio al nubilato tra lungomare, ristoranti e hotel di lusso

Alena Seredova è giunta a Napoli in compagnia delle amiche per festeggiare, a pochi giorni dal matrimonio con Alessandro Nasi, il suo addio al nubilato. Un soggiorno indimenticabile per la modella che il 17 giugno sposerà il suo compagno, lasciandosi alle spalle la difficile parentesi di rottura con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova a Napoli: festeggia l’addio al nubilato prima del matrimonio

La Seredova e le sue amiche hanno immortalato alcuni momenti della breve vacanza lussuosa trascorsa a Napoli, tra passeggiate vista mare, grandi cene e regali divertenti. La promessa sposa e le sue compagne d’avventura hanno alloggiato all’interno di un noto hotel partenopeo a 5 stelle, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Non poteva mancare un giro sul lungomare napoletano per ammirare il suggestivo panorama del mare che bagna Castel dell’Ovo. La modella e il suo Alessandro convoleranno a nozze in un’altra splendida città del Sud: la siciliana Noto, località scelta anche da Chiara Ferragni e Fedez per la loro cerimonia.

Entrambi i futuri coniugi non hanno alcun legame d’origine con la città ma hanno fortemente voluto che facesse da sfondo al coronamento del loro sogno d’amore. Un sogno che sembrava lontano soprattutto per la Seredova, dopo la separazione da Buffon, come da lei stessa rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Chi: “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva”.

Eppure quando Lavinia Borromeo, che sarà la sua testimone, le ha presentato il cugino di suo marito Jhon Elkann tutto è cambiato: il cuore della Seredova è tornato a battere per Alessandro Nasi. A maggio 2020 è nata la loro bambina e, dopo una bellissima proposta di matrimonio a Mykonos, tra pochi giorni saranno marito e moglie.