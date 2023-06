Michelle Hunziker sceglie la Campania per le sue vacanze: si gode Amalfi con le figlie

Non è ancora iniziata la stagione estiva ma la Campania è già invasa da turisti e volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in alcuni dei luoghi più belli della nostra terra: tra questi Michelle Hunziker, la nota conduttrice televisiva, che è giunta ad Amalfi in compagnia di amici e familiari.

Vacanze in Campania per Michelle Hunziker: giro ad Amalfi in barca

L’ex modella ha condiviso sui social alcuni momenti della sua vacanza campana, immortalando paesaggi mozzafiato e teneri scatti in compagnia delle sue bambine. Dopo un risveglio in barca, ha diffuso la foto di un arcobaleno che abbraccia il meraviglioso mare della Divina per poi dedicarsi ad un piacevole giro nel caratteristico centro di Amalfi.

Perdendosi tra le bellezze del gioiello amalfitano, Michelle non ha perso l’occasione di assaggiare un buon gelato al limone, recandosi presso il famoso negozio di granite A’ Sciulia. Ritornata in barca si è concessa un aperitivo in compagnia dei suoi amici, nella splendida cornice del panorama della Costiera.

Questa mattina la Hunziker ha postato una serie di Instagram Stories direttamente dalla barca che la sta ospitando, probabilmente diretta verso ulteriori destinazioni della costa campana. Anche la celebre showgirl, dunque, non ha resistito al fascino della Costiera, luogo di uno dei borghi più belli d’Italia e meta preferita dai turisti provenienti da tutto il mondo: Positano.

Non solo Michelle ma anche altri noti personaggi, in queste ultime settimane, sono stati avvistati in Campania. Primo fra tutti il divo di Hollywood, Leonardo DiCaprio, che in compagnia dei suoi genitori si è diretto a Caserta per poi far visita agli Scavi di Pompei e di Ercolano. Poco prima i vicoli del centro partenopeo avevano ospitato la cantautrice Fiorella Mannoia a pochi giorni di distanza dall’arrivo di Sting a Napoli.