Leonardo DiCaprio è giunto in Campania: l’attore statunitense di fama internazionale è stato avvistato a Caserta, dove si è concesso una buona pizza napoletana, passando per Ercolano e Pompei. Un tour tra le bellezze della nostra terra dove la celebre star ha lasciato un pezzo di cuore, essendo di origini casertane: i suoi bisnonni, Salvatore DiCaprio e Rosina Cassella erano nati entrambi ad Alife.

Leonardo DiCaprio è in Campania: tour tra Caserta, Pompei ed Ercolano

DiCaprio si sarebbe concesso alcuni giorni di relax, in compagnia dei suoi genitori, tornando in uno dei suoi posti preferiti in assoluto. Nel corso del suo soggiorno campano ha fatto visita alla Reggia di Caserta ma anche agli Scavi di Pompei ed Ercolano, dove è stato avvistato da alcuni fan.

La star di Titanic si è poi diretta, con i suoi familiari, verso la pizzeria I Masanielli per gustare una bella pizza della tradizione napoletana. E’ stato proprio il maestro pizzaiolo Sasà Martucci a diffondere alcuni scatti della sua gradita visita attraverso i social: “Ancora non ci credo ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta. Sono venuti a mangiare come delle persone comuni”.

“Hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio. Gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e che hanno apprezzato tantissimo. Valorizzare il territorio significa questo, investire su sé stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perché abbiamo tanto da dare. I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il mondo a Caserta, e questo è qualcosa di straordinario”.