La Serie A sbarca a Torre del Greco: il Pomigliano Femminile giocherà allo stadio Liguori

Il Pomigliano Femminile giocherà le partite in casa della Serie A Femminile 2023/2024 allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Grazie anche al tempestivo intervento del sindaco Luigi Mennella, le calciatrici di Pomigliano D’Arco potranno disputare per la terza stagione consecutiva il campionato di massima divisione. Il Pomigliano infatti non può giocare regolarmente sul proprio campo, lo stadio Gobbato, dal 14 ottobre 2022: la struttura da quella data è inutilizzabile per la mancanza di alcune autorizzazioni.

Il Pomigliano Femminile allo Stadio Liguori di Torre del Greco

La stagione scorsa il Pomigliano Femminile ha giocato a Palma Campania le partite casalinghe ufficiali. La squadra granata ha conquistato la tanto sospirata salvezza nello spareggio contro la Lazio, dopo aver chiuso la poule salvezza al penultimo posto. Oltre al Pomigliano Femminile, la Serie A vedrà l’anno prossimo anche la presenza del Napoli, che ha dominato il campionato di Serie B conquistando la promozione. Come nella massima divisione maschile, anche quella femminile avrà dunque un derby campano. Ecco il comunicato ufficiale del club:

La società comunica di aver completato l’iter di iscrizione al prossimo campionato di Serie A Femminile e nella giornata di ieri l’intera documentazione è stata inviata alla Divisione Calcio Femminile. Il presidente Raffaele Pipola intende ringraziare personalmente il sindaco di Torre del Greco il dott. Luigi Mennella per essersi prodigato affinché il Pomigliano Calcio Femminile potesse trovare ospitalità presso lo stadio Liguori per la prossima stagione professionistica. Inoltre un grazie va rivolto alla Turris Calcio nelle persone del presidente Antonio Colantonio e del segretario generale Giuseppe Panariello. Una disponibilità ed un impegno concreto che hanno consentito alla nostra società di completare l’iter burocratico garantendo alle pantere di disputare la terza consecutiva stagione in Serie A. L’auspicio è che questa sinergia con la Turris Calcio possa essere solo l’inizio di un cammino comune utile a nuove e future collaborazioni.