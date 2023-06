Matteo Politano è stato multato di 5.000 euro, così come il Calcio Napoli (per responsabilità oggettiva), per aver intonato cori offensivi contro la Juventus nel corso delle celebrazioni per lo Scudetto conquistato ad Udine il 4 maggio 2023.

Una sanzione ridicola, che arriva a distanza di un mese e mezzo dai fatti, e soprattutto a margine di una valutazione ancora una volta non equa dei fatti successi alla Dacia Arena. È stato giudicato sanzionabile un coro di un singolo calciatore, in una serata che ha visto centinaia di supporters locali aggredire fisicamente i tifosi napoletani rimanendo impuniti.

Dopo la partita che ha consegnato il tricolore agli azzurri, infatti, le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle intemperanze dei sostenitori friulani intenti a impedire con la violenza fisica ai partenopei di festeggiare pacificamente, furono inesistenti.

Il Napoli fu anzi multato di 8.000 euro per dei fumogeni lanciati in campo, mentre l’Udinese fu sanzionata di 2.000 euro per un coro offensivo nei confronti di Spalletti. Di quello che successe in campo non fu tracciato nessun report.

Ancora una volta viene mistificata la realtà: senza mettere in dubbio l’errore del professionista Politano, come è possibile che tanto zelo e tanta attenzione ai cori non vengano utilizzati quando Napoli ed i napoletani vengono insultati in tutti gli stadi d’Italia prima, durante e dopo ogni partita? Come è possibile che dei tifosi che aggrediscono in campo altri ‘colleghi’ non vengano minimamente menzionati dal grande giudice che tutto vede e tutto sa? Eppure, succede.

Multa a Matteo Politano, il testo del comunicato del Giudice Sportivo

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui il procedimento n. 976 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo POLITANO e della società S.S.C. NAPOLI S.p.A, avendo ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO POLITANO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società S.S.C. NAPOLI S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver al termine della gara UDINESE vs NAPOLI, disputata in data 04.05.2023 e valida per la 33^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, in occasione dei festeggiamenti seguiti in campo alla vittoria da parte del NAPOLI del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2022/2023 e dopo essersi portato in prossimità del settore dello stadio dove erano assiepati i tifosi partenopei ed essersi issato su una recinzione,impugnato un megafono e intonato a gran voce tra e unitamente ai tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società JUVENTUS FC;

Punito anche il Napoli per responsabilità oggettiva

S.S.C. NAPOLI S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matteo POLITANO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.C. NAPOLI S.p.A. e dal Sig. Matteo POLITANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Matteo POLITANO e di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.