A Bacoli una nuova pista ciclabile e la lunga passeggiata sul lago: la vista è mozzafiato

Sarà inaugurata lunedì, 26 giugno, a Bacoli la nuova pista ciclabile del lago Fusaro con un percorso mozzafiato che darà il via alla passeggiata naturalistica più lunga della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Bacoli, pista ciclabile del lago Fusaro: passeggiata nella natura

“È un sogno che si avvera! Lunedì, ore 10:30, inauguriamo la nuova pista ciclabile del lago Fusaro. Per oltre 4000 mq. Dopo oltre 30 anni di attesa. Taglieremo il nastro, dal Parco Vanvitelliano. Un percorso mozzafiato, che collega il Real Sito Borbonico con le Grotte dell’Acqua e fino al Parco della Quarantena. Ci riusciamo grazie alla sinergia con la Regione Campania ed al governatore Vincenzo De Luca” – ha annunciato il primo cittadino sui social.

Già lo scorso aprile il sindaco aveva diffuso alcuni scatti della nuova staccionata in legno, realizzata per consentire a pedoni e ciclisti di vivere le meraviglie del territorio nella massima sicurezza. Sullo sfondo l’incanto della Casina Vanvitelliana, a pochi passi dalla foce di Torregaveta.

“Abbiamo reso realtà un primo pezzo del Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo. Si tratta di 14 interventi, distribuiti su 13 comuni del Masterplan, tra cui l’intervento che che siamo pronti per inaugurare, per oltre 20 milioni di euro. Bacoli avrà così una nuova passeggiata lungo il tratto est della sponda del lago Fusaro. Abbiamo liberato la fascia di rispetto circumlacuale da usi e destinazioni impropri per il sito di interesse comunitario in cui il lago e le sue sponde rientrano. Abbiamo, allo stesso tempo, creato una nuova infrastruttura verde urbana” – ha continuato.

“Restituiamo alla comunità flegrea un nuovo pezzo di paesaggio, un nuovo parcheggio green, un percorso sicuro, illuminato ed attrezzato. E la messa in sicurezza di un sito borbonico e archeologico, in forte stato di degrado. Sono le cosiddette Grotte dell’acqua. Da oggi in poi dal Sito vanvitelliano del Fusaro esiste una nuova direttrice paesaggistica verso la spiaggia romana, verso Cuma e Liternum. Tra natura, storia, archeologia e città. Insieme, facciamo cose meravigliose”.