Come smaltire i rifiuti RAEE a Napoli

La categoria dei rifiuti RAEE richiede delle procedure specifiche per lo smaltimento, andiamo dunque a scoprire come devono essere gestiti tali rifiuti, soffermandoci in modo specifico sulla città di Napoli.

Che cosa si intende per rifiuti RAEE

Iniziamo col porci la domanda di fondo: che cosa sono i rifiuti RAEE? RAEE è acronimo di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in questa categoria rientra dunque una gamma di articoli davvero molto vasta.

Sono da considerarsi RAEE televisori, monitor, computer, frigoriferi, forni, lavatrici, solo per fare alcuni esempi, ed è interessante sottolineare che una recente normativa chiamata Open Scope ha ulteriormente ampliato la gamma di rifiuti da collocarsi in questa categoria.

Andiamo quindi a scoprirlo.

Come vanno smaltiti i rifiuti RAEE

I rifiuti RAEE non possono essere conferiti nella semplice raccolta differenziata che tutti siamo ormai abituati a fare in casa, e non per semplici motivi di ingombro: in quanto articoli tecnologici, infatti, questi prodotti potrebbero rivelarsi particolarmente inquinanti, di conseguenza sono necessarie delle procedure specifiche.

Non si tratta tuttavia di nulla di complesso, ed è utile sottolineare anche che il corretto smaltimento dei RAEE non prevede mai dei costi a carico del cittadino: questo va rimarcato per scoraggiare chi stesse pensando di “risparmiare” optando per uno smaltimento scorretto, che oltre ad essere un comportamento incivile esporrebbe semmai al rischio di pesanti sanzioni, anche di natura economica.

Semplicemente, i rifiuti RAEE vanno consegnati presso la più vicina isola ecologica.

Le isole ecologiche sono strutture presenti in tutta Italia e gestite dalle amministrazioni locali tramite delle aziende specializzate, strutture che non di rado vengono chiamate in modo diverso, ad esempio ecocentri, oppure centri di raccolta.

Sebbene le isole ecologiche siano il punto di riferimento, non è raro che in determinate province vengano organizzate modalità di raccolta ulteriori per quel che riguarda questo tipo di rifiuti, proprio per agevolare i cittadini, ad esempio tramite l’allestimento appositi stand o attraverso dei veicoli itineranti.

C’è da sottolineare anche che dei servizi gratuiti di raccolta RAEE sono spesso messi a disposizione anche dalle grandi catene commerciali dedicate alla vendita di prodotti tecnologici; anche questa, dunque, è un’opzione da considerare.

Lo smaltimento dei rifiuti RAEE a Napoli

Chiarito come vanno gestiti i rifiuti RAEE a carattere generale, indirizziamo ora la lente di ingrandimento sulla città di Napoli.

La società che si occupa della gestione dei rifiuti in città e che amministra le relative isole ecologiche è ASIA Napoli, di conseguenza è possibile far riferimento al relativo sito Internet ufficiale per individuare notizie ufficiali ed aggiornate.

È interessante sottolineare che ASIA Napoli mette a disposizione della cittadinanza sia delle isole ecologiche fisse che delle isole ecologiche mobili o itineranti, a cui è possibile far riferimento anche per conferire dei rifiuti RAEE, dunque gestire correttamente questi rifiuti a Napoli è assolutamente comodo, oltre che gratuito.