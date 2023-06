L’Amerigo Vespucci incanta: il veliero più bello del mondo è il set di una nuova fiction

Orgoglio partenopeo nel mondo, la nave Amerigo Vespucci della Marina Militare, varata a Castellammare di Stabia nel 1931, diventa il set della nuova serie Mare Promesso. Sono partite ieri le riprese nel golfo di La Spezia a bordo del veliero che ben presto sarà protagonista in TV.

La nave Amerigo Vespucci set della serie Mare Promesso

Conosciuta come la nave più bella del mondo, simbolo d’eccellenza per l’Italia intera, la Amerigo Vespucci è la location scelta per la nascente fiction televisiva, prodotta dalla casa cinematografica Studio Comunica, che mostrerà paesaggi ed atmosfere mozzafiato. La serie sarà girata interamente in Liguria.

Ieri è stato battuto il primo ciak con il lancio di una flotta di droni per riprendere dall’alto le meraviglie del veliero. Il tutto con il prezioso contributo della Capitaneria di Porto che ha messo a disposizione le imbarcazioni necessarie a seguire la nave in mare aperto, regalando al pubblico immagini inedite e suggestive del capolavoro Vespucci.

“Siamo orgogliosi che la Marina Militare ci abbia affiancato nella realizzazione di questa serie tv. E’ stata una grande emozione avere l’onore di riprendere la nave Vespucci e lavorare fianco a fianco con la Marina Militare” – ha detto all’ansa il direttore di produzione di Studio Comunica, Giorgio D’Acunzo.

Un altro grande traguardo per il veliero che quest’anno ha dato il via al giro del mondo toccando per la prima volta, dopo 92 anni di storia, l’Oceano Pacifico, attraversando lo Stretto di Magellano o Capo Horn. Si tratta del secondo giro del mondo della sua storia, dopo quello già compiuto tra il 2002 e il 2003. Un ricco itinerario che vede proprio la Liguria come tappa d’inizio con partenza a Genova. A bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno e l’equipaggio fisso di bordo. Il viaggio terminerà presso la base della Marina Militare di La Spezia entro febbraio 2025.