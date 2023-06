Napoli, borse di studio intitolate a Mia Filippone: premi da 350 a 1000 euro per studenti

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha istituito 5 borse di studio intitolate alla memoria di Mia Filippone, la dirigente scolastica e vicesindaco di Napoli scomparsa lo scorso anno.

Borse di studio Mia Filippone agli studenti di Napoli

Il primo bando è stato presentato questa mattina, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, nel corso di un incontro che ha visto la presenza del vicepresidente nazionale di Mcl, Michele Cutolo, del sindaco Gaetano Manfredi, dei professori Arturo De Vivo (marito della Filippone) e Edoardo Massimilla, in rappresentanza dell’Università Federico II che collabora all’iniziativa in sinergia con il Comune di Napoli.

Nello specifico, i premi saranno così distribuiti: 2 da 350 euro ciascuno andranno alle studentesse e agli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti al liceo classico Antonio Genovesi, al liceo classico Jacopo Sannazaro e all’istituto tecnico tecnologico Marie Curie. Scuole di cui la Filippone è stata dirigente nel corso della sua vita.

Le restanti 2 borse di studio, del valore di 1000 euro ciascuna, saranno assegnate agli studenti o studentesse dell’università Federico II che nell’anno accademico precedente la data di emanazione del bando abbiano conseguito la laura Magistrale, nella durata legale del corso di studi, con una votazione di almeno 107/110. La valutazione dei candidati sarà affidata ad una nuova commissione costituita da dirigenti scolastici, docenti universitari e avvocati individuati dal Movimento Cristiano Lavoratori.

“Negli 8 mesi in cui è stata assessore all’Istruzione e alla Famiglia, Mia Filippone ha inciso in maniera profonda nell’azione amministrativa. Condividevamo la consapevolezza della centralità del tema dell’educazione in una città come Napoli e per questo l’avevo voluta in Giunta. Queste borse di studio rappresentano un segno tangibile perché non c’è modo migliore per ricordare una persona che aiutarne altre nel loro percorso formativo“ – è il commento del primo cittadino.

“Mia Filippone ha condotto un’azione nelle istituzioni scolastiche napoletane di cui ancora oggi si vedono gli effetti. La sua disponibilità era massima, come assessore era sempre pronta a raccogliere le istanze che venivano dal mondo della scuola” – ha detto Michele Cutolo, vicepresidente nazionale di Mcl.

Infine il professor Arturo De Vivo che ha ricordato sua moglie dicendo: “Vedere tanta testimonianza per una donna che è uscita nel pieno delle sue forze, del suo vigore, della sua attività è per noi motivo di orgoglio e di conforto“.