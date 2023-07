Chiara uccisa a 16 anni, è morta anche la mamma. Il marito: “Sto vivendo un incubo”

A quasi due anni dalla scomparsa di Chiara Gualzetti, è morta sua mamma Giusy: una tragica notizia annunciata dal marito, Vincenzo, nonché padre della ragazza, di origini napoletane, uccisa a Bologna da un suo coetaneo.

Chiara Gualzetti, morta la mamma: l’annuncio del marito

“Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusy è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo“ – ha scritto Vincenzo sul gruppo Facebook Giustizia per Chiara.

Soltanto un mese fa Vincenzo e Giusy si erano uniti in matrimonio, realizzando uno dei sogni della loro bambina, assassinata brutalmente da un 16enne che, a pochi giorni dalla tragedia, aveva confessato l’omicidio dicendo: “Samael, il demonio, mi possedeva, mi chiamava. Ero posseduto proprio come Lucifer, della serie di Netflix”.

Proprio in ospedale, dove la donna era ricoverata, il sindaco Daniele Ruscigno aveva celebrato le nozze dei genitori di Chiara. Lui stesso, annunciando il decesso di Giusy, sui social ha ricordato: “Con grande dolore apprendiamo della scomparsa di Giusy, la mamma di Chiara Gualzetti. Il nostro ultimo incontro risale a pochi giorni fa quando, con emozione, ho celebrato il matrimonio tra lei e Vincenzo“.

“Giusy e Vincenzo, colpiti dal più grande dei lutti, hanno dedicato quella giornata e i sorrisi che l’hanno accompagnata, alla loro Chiara. Giusy ha combattuto fino all’ultimo, con determinazione e una forza straordinaria. La stessa con la quale ha affrontato questi anni terribili. Ora che ci ha lasciato, ci stringiamo come intera comunità a a Vincenzo, condividendo il suo dolore“.

Era stato proprio Vincenzo a condividere pubblicamente la sua gioia per quel magnifico giorno: “Era un grande desiderio di Chiara, siamo sicuri che oggi era lì vicino a noi”. Ad oggi, in meno di due anni, al lutto della figlia si aggiunge quello della moglie.