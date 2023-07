VIDEO/ Ultimo nel cuore di Napoli, farà un concerto al Maradona: “È la mia seconda casa”

Dopo il concerto della scorsa estate, Ultimo tornerà ad esibirsi allo stadio Maradona di Napoli con un grande concerto annunciato dall’artista stesso attraverso un video diffuso sui social: l’evento si terrà l’8 giugno 2024 e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di giovedì 6 luglio sul sito Vivo Concerti e dalle 11:00 di martedì 11 luglio nei punti vendita autorizzati.

Ultimo pazzo di Napoli: nel 2024 un concerto allo stadio Maradona

“Napoli ho una cosa da dirti…” – scrive il cantautore romano sui suoi canali social ufficiali, accompagnando il post ad un video che lo immortala nei vicoli del centro storico, nei quartieri periferici di Napoli, tra gli addobbi azzurri della festa scudetto, con i ragazzi e i bambini del posto.

Infine, un’immagine che parla da sola: Ultimo è ripreso di spalle, davanti all’immensità dello stadio partenopeo, non lasciando alcun dubbio sulla location scelta per il suo show. In una Instagram Story fornisce anche una prima anticipazione sulla data: sotto al filmato compare, infatti, un grande 2024 con l’emoticon dello stadio.

Un ritorno attesissimo quello di Ultimo che soltanto un anno fa aveva incantato la platea partenopea esibendosi proprio all’interno del Maradona. In quell’occasione, subito dopo il concerto, aveva dichiarato: “Napoli il tuo calore crea dipendenza! È stato impressionante, queste emozioni non puoi spiegarle”.

Una tappa fortemente desiderata dall’artista che, in precedenza, aveva dovuto annullarla a causa del covid. Fu in quel periodo che decise di affidare ai social una dedica d’amore per la città: “Ogni volta che posso vengo a Napoli. Mi piace la gente. Amo la genuinità e la spontaneità con cui si può fare un discorso, senza troppi giri di parole. Napoli è la mia seconda casa, scorre nelle mie vene ogni giorno e uno dei più grandi rimpianti, se devo confessarlo, è stato rimandare i due concerti allo stadio San Paolo di quest’anno. Non vedo l’ora… ciao uagliò”.