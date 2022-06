Grande successo ieri sera per il concerto di Ultimo allo stadio Maradona. Il cantautore romano si è infatti esibito per circa due ore davanti al pubblico partenopeo che ha intonato i suoi successi e ha illuminato l’impianto con le torce dei cellulari.

ULTIMO RIMANE CONQUISTATO DA NAPOLI: “IL TUO CALORE CREA DIPENDENZA”

Dopo il live di Vasco Rossi torna la grande musica a Fuorigrotta in uno stadio sold out sia per la giornata del 25 giugno che del 26. Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, è rimasto estasiato dall’affetto e dal calore dei napoletani e ha voluto attraverso il suo profilo social scrivere un messaggio al suo pubblico:

“Napoli il tuo calore crea dipendenza!È stato impressionante, queste emozioni non puoi spiegarle. Domani replichiamo“.

Postato anche il video dove tutti cantano ‘Piccola stella’, uno dei successi di Ultimo insieme a ‘Rondini al Guinzaglio, ‘Ti dedico il silenzio’, e l’ultimo brano da poco uscito ‘Vieni nel mio cuore’.

LA VISITA A SCAMPIA

Durante il live Ultimo ha anche augurato che le tifoserie del Napoli e della Roma facciano pace perché simili. Prima si era recato a Scampia dove si era esibito davanti agli abitanti delle vele:

“Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre!“.

Anche stasera ci saranno più corse della metro.