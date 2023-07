Sciopero trasporti a Napoli, la Circumvesuviana si ferma per 24 ore: le fasce garantite

L’EAV ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata di venerdì, 7 luglio 2023, causando il possibile blocco dei mezzi della circumvesuviana, metropolitana (tratta Piscinola – Giugliano – Aversa – Napoli), linee flegree e suburbane per la durata di 24 ore: di seguito si riportano le fasce garantite.

EAV, sciopero trasporti venerdì 7 luglio 2023: le fasce garantite

L’azione di sciopero di 24 ore è stata proclamata dalla O.S. CONFAIL-FAISA per problematiche riguardanti la sicurezza, l’organizzazione e le condizioni di lavoro. Al blocco ha aderito anche la O.S. OR.S.A per una durata di 4 ore, dalle 9 alle 13, per i seguenti motivi: orari di lavoro per personale amministrativo, utilizzo capi stazione di nuova nomina; declassificazione delle stazioni abilitate; comandata turni personale addetto ai varchi; competenze economiche.

Di seguito le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia:

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per

Sorrento 06:18

Sarno 06:22

Baiano 06:26

Poggiomarino 06:26

da Nola per Baiano 06:54

per Napoli da

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:56

Poggiomarino 06:32

Torre Annunziata 07:31

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento 07:30

Sarno 07:34

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:02

Torre Annunziata 07:44

per Napoli da

Sorrento 07:38

Sarno 07:14

Baiano 07:44

Poggiomarino 07:44

Torre Annunziata 07:57

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 13:30

Sarno 13:34

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:38

per Napoli da

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:44

Torre Annunziata 13:21

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:10

Baiano 16:02

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 17:13

per Napoli da

Sorrento 17:14

Sarno 16:50

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:20.

Lo sciopero di 24 ore riguarderà anche la linea metropolitana dell’EAV, le linee flegree e suburbane. Gli orari delle corse garantite sono consultabili tramite il sito dell’azienda, dalla sezione Avvisi.