Si sono svolti i sorteggi del calendario di Serie A Tim 2023/2024. Il Calcio Napoli ha scoperto così l’ordine con cui affronterà le diciannove avversarie che gli contenderanno il titolo di campione d’Italia conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023. Gli uomini di Rudi Garcia inizieranno il proprio cammino in trasferta sul campo della neopromossa Frosinone nel weekend estivo del 19-20 agosto, per poi esordire allo Stadio Diego Armando Maradona la settimana successiva contro il Sassuolo. Alla terza giornata gli azzurri affronteranno sempre tra le mura amiche la Lazio di Maurizio Sarri, arrivata al secondo posto la scorsa stagione.

Il sorteggio è stato tutto sommato positivo, con un solo tour de force tra la 14esima e la 17esima giornata, che vedrà il Napoli ospitare prima l’Inter per poi andare allo Juventus stadium per affrontare i bianconeri ed all’Olimpico in casa della Roma, dopo aver incontrato il Cagliari a Fuorigrotta.

Finale di campionato abbastanza agevole per i partenopei, che per uno scherzo del destino giocheranno nuovamente ad Udine ad inizio maggio 2024, il 5, un giorno dopo lo storico 4 maggio che ha decretato la vittoria del terzo tricolore. Ultima giornata all’ex Stadio San Paolo contro il Lecce.

Nell’unico turno infrasettimanale, alla sesta giornata in programma il 27 settembre 2023, Di Lorenzo e compagni se la vedranno contro i friulani al Maradona. Il 2023 si chiuderà il 30 dicembre sempre in casa contro il Monza, una settimana dopo il match dell’antivigilia di Natale in programma a Roma contro l’ex squadra allenata da Garcia.

Serie A Tim 2023/2024, il calendario del Napoli

1 Giornata – Frosinone-NAPOLI

2 Giornata – NAPOLI-Sassuolo

3 Giornata – NAPOLI-Lazio

4 Giornata – Genoa-NAPOLI

5 Giornata – Bologna-NAPOLI

6 Giornata – NAPOLI-Udinese

7 Giornata – Lecce-NAPOLI

8 Giornata – NAPOLI-Fiorentina

9 Giornata – Hellas Verona-NAPOLI

10 Giornata – NAPOLI-Milan

11 Giornata – Salernitana-NAPOLI

12 Giornata – NAPOLI-Empoli

13 Giornata – Atalanta-NAPOLI

14 Giornata – NAPOLI-Inter

15 Giornata – Juventus-NAPOLI

16 Giornata – NAPOLI-Cagliari

17 Giornata – Roma-NAPOLI

18 Giornata – NAPOLI-Monza

19 Giornata – Torino-NAPOLI

20 Giornata – NAPOLI-Salernitana

21 Giornata – Sassuolo-NAPOLI

22 Giornata – Lazio-NAPOLI

23 Giornata – NAPOLI-Hellas Verona

24 Giornata – Milan-NAPOLI

25 Giornata – NAPOLI-Genoa

26 Giornata – Cagliari-NAPOLI

27 Giornata – NAPOLI-Juventus

28 Giornata – NAPOLI-Torino

29 Giornata – Inter-NAPOLI

30 Giornata – NAPOLI-Atalanta

31 Giornata – Monza-NAPOLI

32 Giornata – NAPOLI-Frosinone

33 Giornata – Empoli-NAPOLI

34 Giornata – NAPOLI-Roma

35 Giornata – Udinese-NAPOLI

36 Giornata – NAPOLI-Bologna

37 Giornata – Fiorentina-NAPOLI

38 Giornata – NAPOLI-Lecce